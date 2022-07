Une maman de trois enfants enceinte et son bébé sont décédés à seulement deux jours d’intervalle après avoir été transférés dans le mauvais service alors qu’ils étaient malades

Une maman de trois enfants ENCEINTE et son bébé sont décédés à deux jours d’intervalle après avoir été transférés dans un service inadapté après avoir attrapé Covid, selon une enquête.

Sumera Haq, 37 ans, a d’abord été soignée dans une salle de travail lorsqu’elle a souffert de fortes douleurs à l’estomac et d’un essoufflement qui s’est aggravé.

Sumera Haq et son bébé sont décédés après avoir été transférés dans un service inadapté 1 crédit

Sumera Haq, photographiée avec son mari Kasim Butt et leurs autres enfants 1 crédit

L’enseignant du primaire a ensuite fait un arrêt cardiaque trois jours après avoir été transféré dans un service médical en août dernier.

Sa troisième fille Ayra Butt a accouché par césarienne mais a été déclarée morte au bout de 15 minutes. Sumera est mort deux jours plus tard.

Une enquête du tribunal des coroners d’East London a statué que Sumera avait été transféré de manière inappropriée dans un service médical et était décédé suite à un manque de leadership clinique.

Il a également constaté un manque de «planification multidisciplinaire» et un manque de surveillance étroite ainsi qu’un manque «d’escalade appropriée» en raison de sa détérioration avant qu’elle ne subisse l’arrêt cardiaque.

Le mari de Sumera, Kasmin Butt, 41 ans, a qualifié la double perte déchirante de “cauchemar vivant”.

Il a déclaré: “Il est presque impossible de trouver les mots pour décrire la douleur et la douleur que notre famille ressent. L’année dernière a été un cauchemar vivant que je ne souhaiterais à personne.

“Sumera était une épouse merveilleuse et la meilleure maman qu’un enfant puisse souhaiter. Elle a fait tout son possible pour aider les autres et sa mort à un âge où elle avait ses meilleures années devant elle, a été particulièrement difficile à accepter. .

“Ces quelques jours et essayer d’accepter la mort d’Ayra, alors que Sumera s’éloignait également de nous, c’est quelque chose dont je ne suis pas sûr de m’en remettre un jour.

“Quand j’ai vu Ayra, elle était magnifique. Je l’ai tenue dans mes bras et j’ai pleuré. Je chérirai le peu mais précieux temps que j’ai passé avec elle.”

Le couple a eu deux autres enfants âgés de huit et cinq ans.

Les tests ont d’abord montré que Sumera souffrait d’une lésion rénale aiguë et qu’il s’est avéré plus tard qu’il avait des niveaux d’hémoglobine relativement bas, qui transportent l’oxygène dans le corps.

Elle a continué à se détériorer et on lui a donné à tort des anticoagulants avant de subir un arrêt cardiaque, lors de l’accouchement d’Ayra.

Mme Haq a été transportée d’urgence en chirurgie d’urgence où les médecins ont trouvé un hématome – une collection de sang coagulé – dans son abdomen, mais n’ont pas pu trouver la source du saignement, selon l’enquête.

Les chirurgiens ont pratiqué une hystérectomie et Mme Haq a été transférée aux soins intensifs et mise sous ventilateur, mais son état a continué de s’aggraver et elle est décédée.

L’enquête a révélé qu’elle était décédée d’une défaillance multiviscérale, d’une hémorragie abdominale, d’une infection à Covid-19 et d’une pneumonie.

‘DÉCHIRANT’

La coroner Nadia Persaud a enregistré une conclusion narrative et a conclu que le service médical dans lequel Mme Haq avait été transférée “n’était pas un cadre clinique approprié pour elle”.

Elle n’aurait pas dû recevoir d’anticoagulants et aucune “mesure d’urgence adéquate” n’a été prise avant qu’elle ne subisse un arrêt cardiaque, a déclaré le coroner.

Le coroner a également déclaré qu’il n’y avait pas de consultant global nommé responsable de ses soins et qu’il n’y avait pas de réunion multidisciplinaire complète pour planifier son traitement.

“Une attention insuffisante” a été portée à sa lésion rénale aiguë et aucune mesure n’a été prise en réponse au taux d’hémoglobine relativement bas et aux douleurs abdominales persistantes de Mme Haq, a ajouté le coroner.

M. Butt a déclaré: “Être au chevet de Sumera et lui tenir la main alors que son corps se fermait devant mes yeux et savoir que je ne pouvais rien faire pour l’aider ou la sauver était déchirant.

“Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à nos autres enfants et à la façon dont j’allais leur dire que leur maman ne rentrerait pas à la maison.

“J’espère juste que personne d’autre n’aura à traverser la douleur que nous avons.”

Taylor Hackett, l’avocat expert en négligence médicale chez Irwin Mitchell représentant M. Butt, a déclaré: “Il s’agit d’un cas vraiment tragique dans lequel Kasim et le reste de la famille de Sumera restent traumatisés par leur perte.

“Il est maintenant vital que des leçons soient tirées des nombreuses préoccupations que l’enquête a identifiées dans les soins de Sumera.”

Un hôpital de Whipps Cross a déclaré que la qualité des soins reçus par Sumera Haq n’était pas suffisante, mais que des améliorations ont été apportées depuis.

Un porte-parole a ajouté : “Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Sumera Haq, la norme de soins qu’elle aurait dû recevoir n’a pas été respectée à cette occasion.

“L’hôpital Whipps Cross a apporté des améliorations significatives depuis pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.”