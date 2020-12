Une mère et son fils de deux ans portés disparus à Sacramento au début de la semaine dernière ont été retrouvés morts dimanche par la police dans un apparemment meurtre-suicide, ont déclaré des responsables.

La police de Roseville a découvert les corps de Shana Pringle, 34 ans, et de son jeune fils Noah à l’intérieur d’une caravane noire garée dans le parking d’un cinéma près d’Eureka Road vers 3 heures du matin dimanche matin.

Les enquêteurs ont déclaré qu’il semblait que Pringle avait abattu son fils avant de retourner l’arme contre elle-même.

Le père du garçon a signalé la disparition de la mère et du fils pour la première fois le 23 novembre après que Pringle n’ait pas réussi à déposer Noah pour une visite prévue.

Une amie de Pringle, Sarah Beilgard, a déclaré à CBS13 que Pringle avait récemment contracté le COVID-19 et a blâmé le virus pour la mort d’elle et de Noah.

« C’est le pire, et je blâme vraiment COVID pour ce qui est arrivé à Shana », a déclaré Beilgard en larmes au réseau.

Selon le Beilgard, Pringle a souffert de dépression, mais ses problèmes de santé mentale n’ont été exacerbés qu’après avoir contracté un coronavirus, en plus d’avoir subi un certain nombre d ‘« événements stressants’ ‘dans sa vie personnelle.

« Elle a souffert de dépression, en particulier avec COVID et ne pas avoir sa propre place, et avec son petit ami qui a rompu avec elle », a-t-elle poursuivi. «Je pense que n’importe quelle personne normale aurait du mal avec ça.

Les messages publiés par des membres de la famille sur Facebook indiquent que Pringle était « entre deux endroits » et avait séjourné dans un hôtel dans les jours qui ont précédé sa mort, sa situation de vie étant qualifiée de « dans les airs ».

Malgré les difficultés personnelles de Pringle, Beilgard a déclaré que mettre fin à sa vie et à celle de son tout-petit ne semblait pas être la mère passionnée qu’elle connaissait.

« Elle adorait son fils, je ne peux pas me réconcilier dans mon esprit qu’elle lui a fait du mal du tout », a-t-elle déclaré. «C’est tout simplement la pire année qui ait jamais été, c’est la pire.

Depuis le début de la pandémie COVID-19 en mars, les experts ont signalé des taux élevés d’anxiété, de dépression, d’abus d’alcool et de substances, ainsi qu’une diminution du bien-être mental.

Dans une étude, les taux d’anxiété et de dépression étaient plus élevés chez les jeunes âgés de 21 à 40 ans par rapport aux autres groupes d’âge.

Une étude du CDC a également révélé qu’à la fin du mois de juin, 40% des adultes américains ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie au plus fort de la pandémie.

La découverte des corps de Pringle et du petit Noah a été faite par un officier qui a repéré une fourgonnette garée sur Eureka Road près de Rocky Ridge Drive vers 3 heures du matin dimanche et a décidé d’enquêter parce qu’elle « ne semblait pas à sa place ».

À l’intérieur, l’officier a trouvé deux corps sans vie. Ils ont ensuite été identifiés comme appartenant à Pringle et à son fils.

Alors que le couple avait disparu depuis six jours, le bureau du shérif du comté de Sacramento n’a pas émis d’alerte Amber lorsque leur disparition a été signalée pour la première fois.

Expliquant cette décision, le ministère a déclaré qu’il devait y avoir un soupçon raisonnable que l’enfant est en danger imminent pour émettre l’alerte, comme un enlèvement présumé ou une intention criminelle de prendre un enfant contre sa volonté.

Comme il n’était pas clair que Noah était en danger imminent au moment du signalement de la personne disparue, aucune alerte n’a été émise, a indiqué le département.

Cependant, la justification a fourni peu de réconfort aux membres de la famille en deuil qui critiquent le bureau du shérif pour « ne pas enquêter de manière proactive » sur la disparition de Pringle et Noah.

Le beau-frère de Pringle, Max Fannin, a écrit à Facebook: « Quant au bureau du shérif du comté de Sacramento, ils ont considéré qu’il s’agissait d’un problème de garde et ont travaillé sans aucun degré d’urgence pour nous aider à trouver Shana et Noah malgré les préoccupations de TOUTES les parties, plaidoyers, et tente de les amener à agir et à rechercher des indices pour les aider à se trouver.

‘J’ai même appelé et laissé un [voicemail] pour le détective disant que j’avais des informations sur les disparus et que je n’ai jamais reçu de rappel. C’est tout à fait inacceptable. Je ne peux pas m’empêcher de penser que Shana et Noah seraient ici aujourd’hui si nous avions reçu l’aide que nous avons demandée.

Dans son message original alertant ses amis de sa disparition, Fannin, de Dallas, a écrit: « Le département du shérif du comté de Sacramento n’enquête pas de manière proactive et le détective désigné n’est pas réactif.Nous vous demandons donc de nous contacter si vous avez des informations qui pourraient être utiles. ».

La mère de Pringle, Sheri, a, quant à elle, écrit un hommage à sa fille et à son petit-fils dimanche.

«C’est avec une profonde tristesse que je dois vous informer que nos pires craintes se sont confirmées. Shana et Noah ont été retrouvés aujourd’hui et ils ne sont plus avec nous », a-t-elle écrit.

«Nous sommes extrêmement dévastés. Nos vies seront changées à jamais. Je tiens à remercier tout le monde, au nom de notre famille, pour l’incroyable soutien que vous avez tous manifesté. Votre réponse a été émouvante et a touché nos cœurs. Repose en paix Shana et Noé – tu nous manques et nous t’aimons pour l’éternité.

L’ami Lauren Cannon a également rendu hommage à Pringle, exprimant son choc et se souvenant de la femme de 34 ans comme d’une « belle personne » et d’une « mère aimante ».

«J’espère que tout le monde sait à quel point les nouvelles disent vraiment peu. Il y a tellement plus à cela, Shana n’était pas DU TOUT le genre de personne à se faire du mal et SURTOUT pas à son enfant. Espérons que les flics feront leur travail et iront au fond des choses.

«Mon cœur fait mal pour vous et votre bébé. Reposez paisiblement au paradis, beaux anges. Jusqu’à ce que nous nous revoyions.

Un petit mémorial a été érigé par des amis de Pringle dans le parking où elle a pris Noah et sa propre vie.

Dans le cadre du mémorial, un panneau vert a été installé sur un réverbère pour que les personnes en deuil puissent signer et noter les souvenirs qu’ils ont partagés avec Pringle et Noah.