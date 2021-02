Une maman de Louisiane qui a pulvérisé ses cheveux avec Gorilla Glue fait don de son argent GoFundMe de 20000 $ à une association

La mère de Louisiane qui a vaporisé ses cheveux avec Gorilla Glue a déclaré qu’elle donnait 20000 $ de son argent GoFundMe à une association caritative.

Tessica Brown, 40 ans, de Violet, donnera l’argent à la Fondation Restore, qui aide ceux qui ont besoin d’une chirurgie reconstructive, a déclaré son responsable à TMZ.

Brown avait commencé sa page de collecte de fonds dans le but d’atteindre 1500 $ pour acheter les perruques dont on lui avait dit qu’elle aurait besoin après avoir utilisé la superglue quand elle était à court de laque.

Mais, après que la vidéo de Tik Tok sur son sort est devenue virale, le Dr Michael Obeng, basé à Los Angeles, a demandé qu’il pouvait retirer l’adhésif sans frais. Elle s’est ensuite envolée pour Los Angeles cette semaine pour la procédure de 12 500 $ qui a duré quatre heures.

Dimanche, elle avait amassé plus de 23 000 $ en dons, dont 20 000 $ à présent à la Restore Foundation, une organisation caritative qui aide ceux qui ont besoin d’une chirurgie reconstructive et est une idée originale du Dr Obeng.

Le reste de l’argent couvrira une visite à l’urgence qu’elle a été forcée de faire après avoir utilisé la colle et ses frais de voyage pour se rendre à Los Angeles pour l’opération, a ajouté son porte-parole.

Tessica Brown a déclaré qu’elle donnait 20000 $ de son argent GoFundMe à une association caritative après avoir utilisé Gorilla Glue dans les cheveux alors qu’elle était à court de laque pour cheveux

Dimanche, elle avait recueilli plus de 23 000 $ en dons, dont 20 000 $ à présent à la Restore Foundation, un organisme de bienfaisance qui aide ceux qui ont besoin d’une chirurgie reconstructive et est l’idée originale du Dr Obeng.

L’épreuve de Tessica, maman de cinq enfants, est devenue virale après une vidéo TikTok dans laquelle elle expliquait qu’elle s’était retrouvée avec des serrures rigides et immobiles pendant plus d’un mois.

Elle a visité une salle d’urgence locale, brûlée son cuir chevelu avec de l’acétone et a coupé sa queue de cheval pour tenter de libérer ses cheveux.

Dans une publication sur Instagram samedi, Tessica a exprimé ses remerciements au Dr Obeng, écrivant: « Les mots ne peuvent même pas expliquer ce que je ressens à propos de @drmichaelkobeng, vous m’avez vraiment rendu ma vie et je suis éternellement reconnaissante. »

Le Dr Obeng, qui a offert gratuitement à Tessica le traitement coûteux après avoir vu sa situation difficile en ligne, a utilisé un mélange personnalisé de produits chimiques et de produits naturels pour dissoudre la colle, après avoir d’abord pratiqué sur une tête factice pour s’assurer que sa formule fonctionnerait.

«J’ai recherché le composé, le principal ingrédient actif de Gorilla Glue: le polyuréthane», a expliqué le Dr Obeng à TMZ. «Ensuite, nous avons découvert la science, comment la décomposer.

Il a poursuivi: «Nous avons acheté des produits chimiques contenant des composants pour dissoudre le solvant, nous avons utilisé un dissolvant d’adhésif de qualité médicale que nous utilisons dans la salle d’opération.

«Ensuite, nous avons un autre ingrédient actif, le MGD. Nous y avons ajouté du MGD – qui est un mélange d’aloe vera et d’huile d’olive. Ensuite, nous avons ajouté un peu d’acétone.

Tessica a expliqué dans sa vidéo virale TikTok qu’elle avait manqué de son spray collé Göt2b et qu’elle avait utilisé Gorilla Glue à la place

Brown avait commencé sa page de collecte de fonds avec un objectif de 1500 $ pour acheter les perruques dont on lui avait dit qu’elle aurait besoin après avoir utilisé la superglue quand elle était à court de laque.

Dans une vidéo prise au bureau du Dr Obeng, Tessica – qui a reçu une légère anesthésie avant le traitement – est vue allongée sur une table d’opération après la procédure réussie, passant ses mains à travers ses serrures libérées et se déchirant de soulagement tout en s’émerveillant de la sensation.

Au cours de la procédure, le mélange a été appliqué sur les cheveux de Tessica à l’aide d’un vaporisateur, tandis que le Dr Obeng a utilisé une pince à épiler et des ciseaux médicaux pour essayer de séparer doucement les cheveux emmêlés, coupant les brins de colle qui maintenaient ses cheveux ensemble.

Le médecin et son thé ont ensuite passé un peigne dans les cheveux pour enfin enlever la colle, avant d’appliquer un traitement revitalisant en profondeur pour protéger les mèches.

Tessica a reçu des analgésiques et des stéroïdes pour réduire l’enflure et l’inflammation causées par la colle – et les produits chimiques qu’elle utilisait pour essayer de l’enlever.

Remarquablement, le Dr Obeng a pu récupérer une grande partie des cheveux de Tessica – bien qu’elle ait admis après la procédure qu’elle aurait souhaité lui rendre visite avant de demander à sa sœur de couper sa longue queue de cheval dans l’espoir d’enlever la colle.

«Je peux le rayer! Tessica a dit à la caméra en passant ses ongles le long de son cuir chevelu. «Maintenant, j’aurais aimé attendre que ma sœur me coupe la queue de cheval.

«Je n’allais jamais porter ça sur les réseaux sociaux. La raison pour laquelle j’ai porté cela sur les réseaux sociaux était que je ne savais pas quoi faire d’autre », a-t-elle déclaré à Melicia Johnson d’ET.

«Et je sais que quelqu’un là-bas aurait pu me dire quelque chose. Je n’ai pas pensé pendant une seconde quand je me suis levé le lendemain matin, ça allait être partout.

L’épreuve de Tessica, maman de cinq enfants, est devenue virale après une vidéo TikTok dans laquelle elle expliquait qu’elle s’était retrouvée avec des serrures rigides et immobiles pendant plus d’un mois. Elle s’est rendue dans une salle d’urgence locale, a brûlé son cuir chevelu avec de l’acétone et a coupé sa queue de cheval pour tenter de libérer ses cheveux.

Le Dr Michael Obeng, basé à Los Angeles, a tendu la main pour dire qu’il pouvait retirer l’adhésif sans frais. Elle s’est ensuite envolée pour Los Angeles pour la procédure de 12500 $ qui a duré quatre heures.

Gorilla Glue a ensuite publié une déclaration sur la situation lundi après avoir été informée que Tessica voulait intenter un procès. Elle a nié le rapport selon lequel elle avait engagé un avocat

Tessica a déclaré qu’elle avait déjà utilisé la colle Gorilla Glue pour d’autres choses et qu’elle pensait qu’elle « laverait tout de suite ». Lorsque le shampooing traditionnel n’a pas réussi à enlever la colle, elle a essayé les huiles d’olive et d’arbre à thé, mais rien n’a fonctionné.

C’est alors qu’elle s’est tournée vers TikTok à la recherche de conseils.

Le matin après avoir posté le TikTok, elle s’est rendue aux urgences de l’hôpital paroissial Saint-Bernard de Chalmette, en Louisiane, où des agents de santé ont essayé de retirer la colle à l’aide de « petits paquets d’acétone » qui lui ont brûlé le cuir chevelu.

Depuis lors, elle a reçu beaucoup de soutien, y compris des messages de Missy Elliott, Chance the Rapper et du coiffeur de Beyoncé, Neal Farinah, qui lui a offert une perruque.

Gorilla Glue a publié lundi une déclaration sur la situation sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes conscients de la situation et nous sommes très désolés d’apprendre l’incident malheureux que Miss Brown a vécu en utilisant notre adhésif en aérosol sur ses cheveux », a tweeté la marque.

« Nous sommes heureux de voir dans sa récente vidéo que Mlle Brown a reçu un traitement médical de son établissement médical local et lui souhaitons le meilleur. »