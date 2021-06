Une maman de jumeaux britanniques attaqués par un crocodile dit que c’est leur BOND qui les a sauvés alors que sa sœur a frappé un animal pour arrêter l’attaque

LA maman de jumeaux britanniques qui ont été attaqués par un crocodile au Mexique dit que c’est leur BOND qui les a sauvés.

Georgia Laurie, 28 ans, a repoussé les attaques répétées du prédateur dans le noir tout en tirant sa jumelle inconsciente Melissa hors de l’eau à la suite de l’attaque vicieuse qui a vu la bête jeter sa sœur « comme une poupée de chiffon ».

Sue Laurie pense que c’est le lien de ses filles qui leur a sauvé la vie. Sur la photo : Sue avec son mari Sean Crédit : Facebook

Melissa, à gauche, a été plongée dans un coma artificiel Crédit : Facebook

Maman Sue Laurie, 63 ans, a déclaré hier soir que c’était le lien indestructible de Georgia et Melissa qui leur avait sauvé la vie.

S’adressant au Daily Mail, Mme Laurie a déclaré: « Ils ont toujours été là l’un pour l’autre.

« Les filles peuvent se battre comme des chats et des chiens, mais il n’y a pas de relation plus étroite que des jumeaux. Ils feront tout l’un pour l’autre.

« Et ce qui s’est passé au Mexique le montre bien. Si la Géorgie n’avait pas été là, qui sait ce qui se serait passé. »

La gardienne du zoo Melissa a été traînée sous l’eau alors qu’elle nageait dimanche soir dans la lagune de Manialtepec, à dix miles de la station de surf Puerto Escondido.

Georgia a entendu l’appel à l’aide de sa sœur et l’a trouvée flottant face contre terre à la surface.

Alors qu’elle traînait son jumeau en lieu sûr, le crocodile a attaqué à nouveau et sauvage les deux femmes.

Georgia a combattu la bête à trois reprises avant de remettre sa sœur en sécurité.

La jeune femme de 28 ans a frappé à plusieurs reprises le crocodile au visage dans le but de le faire libérer sa sœur.

Discutant des blessures de sa fille, le consultant en affaires des jumeaux, Sean, a déclaré: « Melissa a des lacérations sur tout l’abdomen, son corps, des morsures.

« Son poignet est cassé et a été coincé à plusieurs endroits.

« Mais ses pires blessures sont dans ses poumons. Elle était à moitié noyée. »

La mère des jumeaux a dit qu’ils ont toujours été là l’un pour l’autre Crédit : Facebook

Georgia a frappé le crocodile au visage à trois reprises dans le but de libérer sa sœur Crédit : Alamy

La sœur abasourdie des jumeaux britanniques qui ont été attaqués par un crocodile a révélé qu’elle pensait que c’était une blague lorsque sa mère lui a dit que ses frères et sœurs luttaient contre la bête.

Hana Laurie, 33 ans, a décrit le moment où sa mère a appelé pour lui dire ce qui était arrivé à ses sœurs au Mexique.

« Ma mère m’a appelé très tôt le matin, je suis connue pour être un peu lève-tôt, si cela n’avait pas été si tôt, j’aurais pensé qu’elle plaisantait », a déclaré Hana.

« Ce n’est pas une blague très drôle … Je ne pouvais tout simplement pas y croire, c’est si rare que je suis resté un peu assis en silence. »

S’exprimant sur BBC Radio Solent, Hana a rappelé comment elle avait réussi à parler à Georgia lors d’un appel vidéo peu de temps après l’incident qui était « très émouvant ».

« Je lui ai dit à quel point je suis fier, à quel point je suis reconnaissant, sans elle, je n’aurais pas mon autre sœur, sans qu’elles soient si féroces, nous aurions été dans une situation totalement différente. »

Hana Laurie a révélé comment elle pensait que c’était une blague lorsque sa mère a appelé pour lui dire que ses frères et sœurs avaient été attaqués par un crocodile Crédit : Instagram/hana.laurie.weddings

Les femmes faisaient du bénévolat avec des animaux dans le pays et avaient fait une pause lorsque le crocodile a attaqué.

Hana, la sœur aînée des jumelles, a déclaré que ses frères et sœurs avaient réservé la visite via leur auberge.

Mais les femmes ont découvert plus tard que le guide n’était pas enregistré – et les avait emmenées dans un lieu de baignade « dangereux » qui n’était pas approuvé.

« C’est un guide touristique sans licence et selon quelqu’un sur une page Facebook mexicaine, il le fait depuis un certain temps, faisant des visites illégales dans des zones dangereuses et non enregistrées », a déclaré Hana.

« Il est allé là où vivent les crocodiles et non à l’endroit où se déroulent toutes les visites autorisées et certifiées légales.

« Apparemment, il a déjà été appelé localement, mais ce n’était pas à mes sœurs de le savoir.

« Ils ont découvert l’information par l’intermédiaire de leur hôpital. »

On craint maintenant que le guide voyou ait fui après avoir emmené les femmes dans la visite « illégale » du lagon infesté de reptiles.

Melissa (à gauche) et Georgia avaient parcouru le monde et devaient rentrer chez elles en novembre Crédit : Facebook

La lagune de Manialtepec est célèbre pour ses eaux bioluminescentes causées par des millions de minuscules créatures qui brillent dans le noir.

Et les nageurs qui visitent la lagune de Manialtepec sont avertis que des crocodiles jusqu’à trois mètres de long y vivent.

Hana a déclaré que sa courageuse sœur Georgia avait combattu le crocodile à trois reprises en le frappant au visage.

« Ce que Georgia nous avait dit, c’est qu’elle ne savait pas quoi faire d’autre que d’essayer d’atteindre Melissa et juste de le frapper, donc nous avons tellement de chance que Georgia ait reçu une formation en sécurité aquatique, donc elle savait comment obtenir Melissa et entraînez-la avec sa formation de divemaster », a-t-elle déclaré.

« Elle travaille dans la plongée depuis des années – nous avons donc eu beaucoup de chance qu’elle ait réussi à atteindre Melissa dans l’eau et à frapper à plusieurs reprises le crocodile jusqu’à ce qu’il la libère.

« Elle a des coupures, des ecchymoses et des blessures aux mains à l’endroit où elle a frappé le crocodile à trois reprises, alors à chaque fois elle a dû se battre à nouveau. Je suis tellement fier d’elle, je suis émerveillé. »

La dernière mise à jour sur Melissa, a déclaré Hana à la BBC, est qu’elle est dans un coma artificiel et qu’elle a subi quelques opérations pour arrêter l’hémorragie interne.

« Elle avait du mal à respirer lorsqu’elle a été emmenée aux urgences, alors ils l’ont mise dans un coma artificiel afin qu’ils puissent essayer de drainer une partie de l’eau, ils peuvent réduire le risque d’infection, mais maintenant c’est un jeu d’attente, elle est dans une situation délicate », a déclaré Hana.

Georgia et Melissa parcouraient le monde ensemble depuis mars.

Les jumeaux devaient arriver à la maison en novembre.

Après l’épreuve, leurs parents envisagent de s’envoler pour le Mexique pour les ramener à la maison.

Hana a depuis créé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour les soins médicaux de ses sœurs et les frais de voyage en attente.

Jusqu’à présent, elle a collecté plus de 20,00 £. Pour faire un don au fonds, cliquez ici.