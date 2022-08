Une maman de huit enfants « glamour » décède à 47 ans après avoir passé des années à l’intérieur en raison de craintes quant à son apparence causée par une maladie rare

Une maman de huit enfants “GLAMOROUS” est décédée à l’âge de 47 ans, après avoir passé des années à l’intérieur par crainte de son apparence.

Nicola Kilby pouvait à peine se regarder dans le miroir et a refusé d’être photographiée parce qu’elle était consciente de la façon dont elle s’occupait après qu’une maladie rare ait modifié son apparence.

Nicola a passé les dernières années de sa vie à l’intérieur après qu’une maladie rare ait altéré son apparence Crédit : BPM

Nicola était une maman bien-aimée de huit enfants Crédit : BPM

La mère avait lutté contre une maladie inflammatoire des vaisseaux sanguins pendant cinq ans, mais la maladie connue sous le nom de granulomatose de Wegener (GPA) avait déjà commencé à changer son apparence avant qu’elle ne soit diagnostiquée.

La condition a attaqué ses oreilles, son nez, ses sinus, ses reins et ses poumons et l’a laissée sourde des deux oreilles.

Cela a également affecté sa palette molle, la laissant incapable de parler et provoquant l’affaissement de son nez.

La maman et la grand-mère dévouées sont décédées le mois dernier.

Son fils Kieran, 25 ans, de Sutton Coldfield, espère faire connaître GPA et des fonds pour aider à payer les frais funéraires de sa mère ainsi que la recherche sur la vascularite au Royaume-Uni.

Il a déclaré à Birmingham Live: “Ma mère était une personne incroyable, elle faisait passer tout le monde avant elle-même. Elle était très extravertie, c’était l’une des personnes les plus glamour que j’aie jamais rencontrées.

“Elle adorait ses enfants et ses petits-enfants et réservait à tous ceux qui franchissaient la porte le meilleur accueil, comme s’ils faisaient partie de la famille.

“C’était une femme très forte et même lorsqu’elle souffrait de la pire douleur imaginable, elle ne l’a jamais laissé entendre. Elle ne voulait soumettre personne d’autre à ce qu’elle traversait.”

Nicola avait vécu à Cirencester, dans les Cotswolds, avec Kevin, son mari depuis 10 ans.

Elle laisse derrière elle huit enfants âgés de huit à 27 ans.

Parlant de la bataille de sa mère avec GPA, le travailleur de l’hôtel Kieran a déclaré: «C’est l’une des choses les plus horribles que je puisse imaginer que quelqu’un traverse.

“L’une des choses avec lesquelles ma mère a le plus lutté était la façon dont son apparence a radicalement changé. Cela lui a rongé le nez, elle est devenue sourde des deux oreilles et elle a perdu une grande partie de sa palette douce, de sorte qu’elle ne pouvait plus parler correctement.

“Quelque chose de mineur comme un rhume l’affecterait vraiment, au point qu’elle pourrait se retrouver à l’hôpital. Cela a rendu la pandémie de Covid très difficile pour elle.

“Les médecins avaient initialement dit qu’elle pouvait vivre 10 ans avec, mais cela l’a affectée très rapidement. C’est arrivé au point où elle ne pouvait même plus utiliser les escaliers, elle était si faible.

“C’était difficile pour ma mère parce qu’elle n’a pas quitté la maison pendant des années. Elle était tellement gênée que les gens la regardent.

“Même se regarder dans un miroir était trop difficile pour elle à cause des dommages qu’elle a causés à son nez. Aucun de nous n’a de photos de ma mère des cinq dernières années parce qu’elle ne le permettrait pas – pas même avec les petits-enfants sur elle. date d’anniversaire.”

Kieran s’est souvenu de la réaction de sa mère à un épisode de This Time Next Year avec Davina McCall, qui mettait en vedette une femme de Redditch atteinte de vascularite à qui on avait donné une prothèse nasale.

Il a déclaré: “Tout ce que ma mère a toujours voulu, c’est un nez normal.

“C’était bizarre quand elle a vu cet épisode à la télévision parce que la plupart des gens n’ont jamais entendu parler de GPA, ce n’est pas un mot que vous entendez souvent comme le cancer.

“Ma mère a commencé à poser des questions sur les prothèses. Nous avons tous commencé à chercher à lui faire un nez pour Noël, mais toutes les cliniques que nous avons pu trouver étaient en Amérique ou elles étaient exorbitantes.”

Il a ajouté: “Non seulement cela l’a affectée physiquement, mais cela a également eu un impact énorme sur sa santé mentale. Parce qu’elle ne voulait pas quitter la maison, elle est devenue très isolée.

“Mes frères et sœurs et moi lui avons acheté un bouledogue français pour lui tenir compagnie. C’est arrivé au point qu’elle se sentait si seule qu’elle a commencé à accepter des demandes d’amis aléatoires d’inconnus sur Facebook, alors elle avait des amis à qui parler. C’est quelque chose qui a vraiment collé avec moi.

“Elle est passée d’une mère extravertie normale à se sentir défigurée. Elle voulait juste pouvoir emmener ses enfants au parc et faire des choses normales de maman, mais cela a complètement changé chaque partie de sa vie.”

Tout l’argent collecté par Kieran via sa page GoFundMe sera utilisé pour payer les frais funéraires, un banc commémoratif au nom de Nicola et l’association caritative Vaculitis UK.