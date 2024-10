Une maman de 30 ans de l’Utah décède d’un cancer après avoir collecté 1 million de dollars pour les funérailles et ses 2 enfants

« Elle a mené un combat long et dur. Elle était forte et a tenu le coup aussi longtemps qu’elle a pu pour ses bébés », a écrit la cousine d’Erika Diarte-Carr, mère célibataire de deux enfants qui luttait contre un carcinome du poumon à petites cellules.

Une maman de l’Utah – qui a récolté plus d’un million de dollars pour ses funérailles et ses enfants au milieu de sa lutte contre un cancer en phase terminale – est décédée à l’âge de 30 ans.

Au cours du week-end, la famille d’Erika Diarte-Carr a annoncé que la mère célibataire de deux enfants – son fils Jeremiah, 7 ans, et sa fille Aaliyah, 5 ans – était décédée des suites de son combat contre le cancer.



La cousine de Diarte-Carr, Angélique Rivera, a partagé la triste nouvelle sur Facebook Samedi matin.

« C’est avec le cœur lourd que c’est la dernière mise à jour que je ferai pour ma cousine Erika. Elle a rejoint sa mère Sylvia, son frère JJ, ses oncles Chava et Loui de l’autre côté », a écrit Rivera aux côtés d’une série de photos de Diarte-Carr.

« Elle a mené un combat long et dur », a-t-elle ajouté. « Elle était forte et a tenu le coup aussi longtemps qu’elle le pouvait pour ses bébés. Je sais qu’elle était très reconnaissante pour tout votre soutien, votre amour et vos prières. »

L’une des photos montrait Diarte-Carr allongé dans un lit tout en posant avec un bouquet de fleurs.

« RIP, mon bel ange », a écrit Rivera sur la photo. « Pour toujours dans nos cœurs et jamais oublié. Je te verrai de l’autre côté, mon chéri. Aime toujours ton butta kup. »

Selon une collecte de fonds GoFundMe, que Diarte-Carr semble avoir créée le mois dernier, la mère célibataire a déclaré qu’elle « luttait en silence » contre un cancer rare : carcinome du poumon à petites cellules (CPPC) et un carcinome neuroendocrinien de haut grade depuis deux ans. Selon le Institut national de la santéle SCLC est la tumeur neuroendocrine du poumon « la plus fréquente ».

Le 18 septembre, Diarte-Carr écrivait qu’elle avait « décidé d’interrompre les traitements car ils ne l’aideraient plus » et qu’on lui donnait « trois mois à vivre ».

« Au cours des prochains mois, je dois m’assurer que mes enfants iront bien après mon départ. Je suis maintenant confrontée à la chose la plus difficile : planifier mes propres funérailles », a-t-elle déclaré. « Comme je ne peux pas travailler depuis des mois, je n’ai pas d’économies ni d’assurance vie pour cette situation. J’ai examiné les dépenses et j’ai besoin de récolter environ 5 000 $ pour assurer que les frais funéraires soient couverts. et en plus, je veux laisser quelque chose derrière moi pour mes bébés. »

Au moment de cette publication, la collecte de fonds a largement dépassé le modeste objectif de 5 000 $ de Diarte-Carr, récoltant près de 1,2 million de dollars.

Aussi dans la description d’elle GoFundMeDiarte-Carr a détaillé son combat en matière de santé, y compris ce qui a conduit à son diagnostic.



Elle a déclaré qu’elle s’était rendue aux urgences en mai 2022 pour ce qu’elle pensait être une « blessure normale à l’épaule », mais qu’elle « en était sortie avec un cancer en phase terminale de stade 4 ».

« Le médecin m’a ensuite dit qu’il y avait plusieurs tumeurs qui s’étaient métastasées dans d’autres parties de mon corps, y compris mon squelette, c’est ainsi que nous avons pu trouver la tumeur qui causait ma douleur à l’épaule », a-t-elle ajouté. « À ce moment-là, le mal était déjà fait. »

Diarte-Carr a déclaré qu’elle avait reçu un autre diagnostic en janvier 2024, partageant qu’elle avait reçu un diagnostic de syndrome de Cushing.

Selon Clinique Mayo, Le syndrome de Cushing survient « lorsque le corps a trop de cortisol, une hormone pendant une longue période », et « peut résulter du fait que le corps produit trop de cortisol ou de la prise de médicaments appelés glucocorticoïdes, qui affectent le corps de la même manière que le cortisol ».

Diarte-Carr a écrit que la maladie « m’a causé tant d’autres problèmes sous-jacents tels qu’une prise de poids et un gonflement rapides (plus de 60 livres en quelques semaines), une détérioration des muscles et des os, une hypertension artérielle, un diabète de type 2, un visage lunaire, etc. bien plus ! »



Malgré son diagnostic, elle a déclaré qu’elle « continuait à travailler à temps plein, ne prenant que 2 mois de congé au début pour les opérations chirurgicales, les biopsies, les rendez-vous, les traitements de radiothérapie et de chimiothérapie », tout en étant « toujours maman à temps plein ».

« Je bénéficie d’un système de soutien INCROYABLE, mais au fil du temps, cela nous a tous imposé un lourd tribut financier, émotionnel, mental et physique », a-t-elle ajouté.

Le 3 octobre, Diarte-Carr a partagé une mise à jour sur GoFundMe, dans laquelle elle a remercié ceux qui ont fait un don à la collecte de fonds. Elle a révélé que grâce aux dons « généreux », elle et sa famille étaient « maintenant en mesure de planifier un grand voyage en famille qui leur laissera des souvenirs qui dureront toute une vie ».

La mise à jour est intervenue deux jours seulement après Rivera partagé dans une publication Facebook que la famille a pu « finaliser » les funérailles de Diarte-Carr.