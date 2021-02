Une maman choquée affirme que son lait maternel est devenu VERT NÉON après avoir attrapé Covid.

Anna Cortez, 23 ans, a déclaré que son lait était devenu une teinte plus claire alors qu’elle combattait le virus – bien qu’elle n’ait pas changé son régime alimentaire.

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Un pédiatre lui a assuré que son lait était sans danger, ajoutant que le changement de couleur pouvait avoir été causé par ses anticorps naturels qui combattent l’infection.

Anna a insisté sur le fait qu’il n’y avait eu aucun changement dans son alimentation, ce qui, selon certains experts, pourrait être à l’origine du changement de couleur.

La mère, originaire de Monterrey, au Mexique, avait contracté le virus en janvier et souffrait de symptômes de rhume et avait perdu son sens du goût et de l’odorat.

Elle a dit au Miroir: «J’ai parlé au pédiatre de ma fille, qui est également consultante en lactation, et elle a dit qu’il est courant lorsque la mère tombe malade, ou lorsque le bébé tombe malade avec un rhume ou un virus de l’estomac, que le lait de la mère change et s’adapte avec anticorps

«La raison pour laquelle c’était si perceptible dans ce cas est que le virus est si puissant.

«Elle (le pédiatre) m’a dit dès que j’ai testé positif de continuer à allaiter ma fille, que c’est la meilleure chose pour elle car cela lui donnera tout ce dont elle a besoin et si elle est malade, le lait maternel combattra cela.

« Votre corps sait ce qu’il fait et s’il change quelque chose dans votre lait, c’est parce que c’est ce dont votre corps a besoin. »

Les experts britanniques ont déclaré que les mamans qui allaitent qui contractent le virus devraient continuer à allaiter car cela protégera leurs bébés.

Les vaccins contre le coronavirus en cours de déploiement au Royaume-Uni sont également autorisés pour les mamans qui allaitent.

‘QUE DIABLE?’

Quatre jours après avoir commencé à ressentir des symptômes, Anna a déclaré que son lait maternel était toujours blanc.

Mais la prochaine fois qu’elle a pompé, elle s’est sentie déshydratée et son approvisionnement a été réduit – et elle a repéré un changement dans la couleur de son lait maternel.

Anna a ajouté: « Mon approvisionnement a diminué – j’étais déshydratée – alors j’ai décidé de pomper.

«Je n’ai même pas remarqué la couleur quand j’ai pompé parce que j’étais si malade. J’ai coincé (le sac) dans le congélateur et quand je l’ai sorti plus tard, j’ai remarqué la couleur vert vif.

‘NEON SHEEN’

«Quand il était gelé, il avait presque un éclat néon.

«J’étais comme, ‘qu’est-ce que c’est que ça?’ Je ne savais pas ce qui se passait.

«J’ai continué à pomper et à regarder pendant que j’étais malade. Pendant tout ce temps, j’étais séropositif (avec un coronavirus), le lait était vert.»

Les images sont ensuite devenues virales après avoir été partagées par Milky Mama, une entreprise californienne qui fabrique des biscuits, des brownies et d’autres produits qui aident à la production de lait.

Le Dr Natalie Shenker, chercheuse sur le lait maternel à l’Imperial College de Londres et co-fondatrice de la Human Milk Foundation, a déclaré au Mirror: « Nous savons que les femmes infectées par Covid génèrent des anticorps contre Covid et ces anticorps vont dans le lait en plus de 90% des femmes. «

Clare Livingstone, conseillère du Collège royal des sages-femmes, a ajouté: «La consommation de grandes quantités de certains aliments, comme les épinards, peut faire changer la couleur du lait maternel. De plus, certains médicaments peuvent avoir cet effet.

«Il est important que les femmes reconnaissent la différence entre un changement de couleur du lait maternel et un écoulement comme un signe d’infection.