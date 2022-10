Une maman britannique reçoit le «choc» de sa vie après que la facture d’électricité d’un jour dépasse Rs 36 Lakh

Une jeune maman britannique s’est « sentie comme si elle faisait une crise cardiaque » après que le compteur ait déclaré qu’elle avait consommé plus de 40 000 £ d’électricité en une journée, a rapporté The Mirror. La lecture a duré une demi-journée le 1er octobre et a coïncidé avec la hausse des prix de l’énergie qui a touché la quasi-totalité du Royaume-Uni. Chloee Miles Prior, 25 ans, vit avec sa fille Athena, âgée de six mois, dans le West Sussex et a été choquée lorsqu’elle a regardé son compteur intelligent SSE juste avant midi.

Selon le rapport, sa consommation quotidienne dépasse rarement 1,80 £. Ainsi, lorsque son compteur intelligent a lu 42 810,20 £, “elle a été aveuglée par la panique”. Elle a informé la publication que le duo ne dormait pas avec les lumières allumées et qu’ils “n’avaient pas non plus de rave illégale”. Chloee a mentionné qu’ils ne faisaient rien dans l’appartement qui pourrait justifier le montant de la facture qu’elle avait reçu sur le compteur intelligent SSE.

Chloee a mentionné qu’elle souffrait d’anxiété et de dépression et que cette situation malheureuse l’avait envoyée dans un “trou noir pendant environ une demi-heure” avant qu’elle ne puisse y penser avec une perspective calme et rationnelle. Elle a dit au Mirror : “C’était ridicule comme si j’avais une crise cardiaque, c’était choquant.”

L’appartement actuel de deux lits au rez-de-chaussée de la jeune mère à Pentworth, West Sussex, depuis mars, n’a pas de four et a deux cuisinières halogènes à la place. Chloee cuisine avec ça. Elle dit qu’elle fait également très attention à sa consommation d’électricité et n’utilise pratiquement aucun appareil pendant la journée. Elle a mentionné que les lumières ne sont jamais allumées, que le thermostat est à 20 ° C et qu’elle n’est presque jamais à la propriété pendant la journée de toute façon. Le partenaire de Chloee vit loin d’eux en raison de son travail de soignant. Il s’appelle Steven Leiper.

Le montant mensuel estimé qu’elle a accepté pour l’appartement était de 57 £ au total – 46 £ pour l’électricité et 11 £ pour le gaz – ce qu’elle pensait être “incroyablement raisonnable”. La jeune maman semblait incroyablement préoccupée par l’impact que ces relevés de compteurs pourraient avoir sur les familles alors que des millions de Britanniques continuent de ressentir le pincement de la crise du coût de la vie. Beaucoup ont passé des jours à mettre à jour leurs relevés de compteurs avant la flambée des prix.

