Une maman britannique établit le record du «  travail le plus rapide  » en donnant naissance à un bébé en 27 secondes

Devenir mère est un sentiment très spécial pour celles qui veulent embrasser la maternité, mais la douleur du travail ressentie par les femmes lors de l’accouchement est considérée comme l’une des douleurs les plus insupportables au monde. On dit que la douleur du travail équivaut à la rupture de plusieurs os ensemble. Cependant, une femme britannique n’a pas ressenti cette douleur car elle a accouché d’un bébé en seulement 27 secondes. Il est salué comme l’accouchement le plus rapide au monde d’un bébé humain.

En une seule poussée, Sophie Bugg (29 ans) a donné naissance à sa fille en 27 secondes à son domicile de Basingstoke, dans le Hampshire. Elle était enceinte de 38 semaines. Selon les médias, elle est allée aux toilettes au milieu de la nuit. Moins d’une minute plus tard, elle allait accoucher. Son mari Chris (32 ans) était à la maison à ce moment-là et bébé est tombé directement sur ses genoux.

«Elle était ridiculement rapide! Un moment, j’envoie un texto à mon amie sur les toilettes et quelques secondes plus tard, j’ai un bébé dans mes bras », a déclaré Sophie, mère de trois enfants Courrier quotidien

Elle n’a ressenti aucune douleur lors de l’accouchement. Dans la nuit, elle est allée aux toilettes après avoir senti qu’elle avait besoin d’aller faire caca. Après s’être assise sur le siège des toilettes, elle a poussé pour faire caca, mais elle a réalisé que ce n’était pas par derrière. Ensuite, elle a mis sa main entre ses jambes et la tête du bébé était complètement sortie.

Sophie a crié à son partenaire de l’aide. Elle est sortie des toilettes et s’est tenue en haut des escaliers, et a fait une poussée après quoi bébé était sur les genoux de son mari.

Baby Millie est née dans les bras de son père Chris le 23 mars et, malgré son arrivée rapide, était saine et sauve.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici