LA famille d’une maman de cinq enfants retrouvée noyée dans un étang dans un parc de campagne a déclaré qu’elle rayonnait « d’optimisme, de bonne humeur et d’énergie positive ».

Les flics ont lancé une enquête pour meurtre après la découverte du corps d’Egle Vengaliene, 35 ans, dans l’eau à Brandon Country Park dans le Suffolk.

Le corps d’Egle Vengaliene a été retrouvé dans un lac d’un parc de campagne du Suffolk Crédit: Facebook

La police a enregistré une partie de Brandon Country Park après que le corps ait été retrouvé dans l’eau

Son mari Andrius Vengalis, 46 ans, a été arrêté cinq heures après la récupération de son corps le 9 avril et a été accusé de son meurtre trois jours plus tard.

Mme Vengaliene, originaire de Lituanie et vivant à proximité de Bury Road, vivait au Royaume-Uni depuis sept ans.

Sa famille a déclaré dans un hommage: « Egle Vengaliene, à l’âge de 35 ans seulement, est décédée le 9 avril 2021.

«Elle était aimante, attentionnée et dévouée à sa famille, rayonnant d’optimisme, de gaieté et d’énergie positive et croyait en l’avenir radieux de sa famille.

«Elle laisse derrière elle cinq de ses enfants, qui devront grandir sans l’amour de leur mère et qui pleureront toujours leur mère. Protégez vos enfants du ciel et reposez en paix, Egle.

SONDE DE MEURTRE

Vengalis a comparu devant les magistrats d’Ipswich par liaison vidéo le 13 avril et s’est engagé à comparaître devant Ipswich Crown Court.

Le tribunal a été informé que la cause provisoire du décès de Mme Vengaliene était la noyade, selon un autopsie d’un pathologiste du ministère de l’Intérieur.

Le procureur Wayne Ablett a ajouté: « Il y avait une blessure au cou et des marques de ligature, mais aucun de ces éléments ne semble avoir été la cause du décès. »

Vengalis qui vivait avec Mme Vengaliene à Bury Road, Brandon, a été placé en détention provisoire dans l’attente d’une éventuelle audience de plaidoyer le 19 juillet.

L’enquête est en cours et les agents restent impatients d’entendre toute personne qui connaissait Egle et qui n’a pas encore été en contact avec la police, ou de toute personne ayant récemment été aperçue avant 7 heures le matin du vendredi 9 avril. Police du Suffolk

Un communiqué de la police du Suffolk a déclaré aujourd’hui: «L’enquête est en cours et les agents restent désireux d’entendre toute personne qui connaissait Egle et qui n’a pas encore été en contact avec la police, ou de toute personne qui l’a récemment vue avant 7 heures du matin le vendredi matin. , 9 avril.

«Les détectives continuent de faire appel pour des témoins, en particulier toute personne qui se trouvait dans le quartier de Brandon Country Park ou de Bury Road à Brandon et dans les rues environnantes, et qui peut avoir vu ou entendu quelque chose de suspect.

«De plus, les agents demandent à toute personne qui conduisait à proximité de Brandon Country Park ou de Bury Road, à Brandon, entre minuit et 7 heures du matin le vendredi 9 avril et qui a une dashcam dans son véhicule, de prendre contact avec l’équipe d’enquête.»

Cela vient après que les équipes d’ambulance aient signalé la tragédie peu avant 7 heures du matin le 9 avril.

Andrius Vengalis, 46 ans, a été arrêté quelques jours plus tard et accusé de meurtre par la suite.

La force a déclaré que la mort était traitée comme un incident isolé et qu’il ne semble pas y avoir de menace pour la communauté dans son ensemble, mais des patrouilles supplémentaires auront lieu dans les prochains jours pour rassurer les habitants.

Maman « bien-aimée »

Un ami qui a organisé une collecte de fonds sur Facebook pour aider à ramener les restes de Mme Vengaliene en Lituanie lui a rendu hommage.

Le copain, Vitalija, a déclaré que Mme Vengaliene était une « fille et sœur bien-aimées » et a pleuré qu’il y ait « cinq enfants sans maman » après sa mort tragique.

Elle a déclaré à MailOnline que Mme Vengaliene était une «bonne mère» et une «jolie femme».

Les copains avaient vécu au Royaume-Uni pendant environ sept ans et étaient tous deux originaires de Rokiškis en Lituanie.

Cinq enfants sont partis sans maman. Il est difficile de trouver des mots pour te réconforter aujourd’hui Message Facebook

Le message Facebook a déclaré: «Nous exprimons nos condoléances à la famille, pour la perte de sa fille et sœur bien-aimées Egl en Angleterre.

«Cinq enfants sont partis sans maman. Il est difficile de trouver des mots pour vous réconforter aujourd’hui.

«Nous exprimons toute notre force, toute espérance et toute foi à vous, à votre famille et à vos proches.

« Et nous demandons à tous les Lituaniens une aide financière pour transporter leur corps en Lituanie. »

Des officiers spécialisés soutiennent la famille de la femme, ont déclaré les flics.

Mme Vengaliene avait vécu au Royaume-Uni pendant environ sept ans, avec des amis organisant une collecte de fonds pour l’aider à payer ses frais funéraires. Crédit: Facebook

Les ambulanciers ont retrouvé le corps de Mme Velgaliene vendredi peu avant 7 heures du matin

La police a lancé un appel pour que quiconque se trouvait dans la zone du parc ou des rues environnantes et qui aurait vu ou entendu quelque chose de suspect les contacte.

La force a déclaré qu’elle souhaitait également entendre toute personne qui connaissait la femme ou toute personne qui l’a vue récemment, avant 7 heures du matin vendredi.

Une grande partie du parc paysager reste bouclée par la police alors que les enquêtes se poursuivent.

Les détectives pensent que le suspect et la victime présumée étaient connus l’un de l’autre, sans menace plus large pour la communauté.

Le surintendant détective Andy Smith a déclaré: «Nous comprenons que cela aura choqué et alarmé de nombreuses personnes, mais les agents resteront sur les lieux au cours des prochains jours et des patrouilles supplémentaires sont en cours pour rassurer.

« Nous tenons à remercier les résidents locaux qui nous ont jusqu’ici aidés dans cette enquête. »

Tous les résidents de la région disposant d’une caméra de sonnette ou d’un système de vidéosurveillance privé sont également invités à revoir leurs images, ainsi que toute personne avec des images de caméra de bord activées par le mouvement.

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter l’équipe d’enquête majeure soit en utilisant le portail en ligne, soit en appelant le 101 et en citant la référence 37/17570/21.

Vous pouvez également contacter l’organisation caritative Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111, via leur formulaire en ligne anonyme à www.crimestoppers-uk.org.