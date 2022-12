Une maman australienne a critiqué TikTok après avoir fait une version «saine» de Fairy Bread

Fairy bread, cette délicieuse friandise en forme de triangle, est un incontournable des fêtes d’enfants en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les enfants adorent assouvir leur dent sucrée avec cette friandise et, par conséquent, la version saine de la collation d’une mère australienne a reçu d’énormes critiques sur les réseaux sociaux. Selon LadBible, TikToker Fatimah Omran, qui est professeur de cuisine de profession, a récemment partagé une vidéo sur l’ajout de légumes colorés au pain de fée, et cela ne plaît pas aux internautes.

Dans le clip, la maman dit : “Ma fille voulait du pain de fée, j’ai dit ‘non’, [instead] prenez du pain, des légumes et de la noix de coco. Elle a ensuite expliqué le processus de fabrication de la version saine de la collation : « J’ai déchiqueté tous les légumes ; ça aurait été plus facile si j’avais un extracteur de jus [and] pressé l’excès de jus. Apparemment, dans le clip viral, la mère australienne a été aperçue en train d’ajouter de la betterave au mélange alors qu’elle extrayait du jus supplémentaire du légume. La couche de pain est ensuite enrobée de noix de coco râpée. “J’ai enduit le pain de beurre et saupoudré mes pépites saines. C’est mieux que n’importe quel pain de fée à n’importe quelle fête », a poursuivi la mère.

Notamment, le clip a amassé plus de 4,5 millions de vues sur la plate-forme de médias sociaux ainsi qu’un énorme flak pour cette collation saine. Un utilisateur aurait commenté: “Appeler ma mère et lui dire que je l’apprécie.” Un autre a expliqué qu’il n’y avait pas de mal à ce que les enfants apprécient le pain de fée et a demandé à la mère de laisser sa fille manger du sucre de temps en temps.

Lors d’une interaction avec News, la mère australienne a parlé de la haine qu’elle a reçue en ligne après avoir publié la vidéo. Elle a révélé comment son profil avait été signalé uniquement parce qu’elle avait tenté de nourrir sa fille avec quelque chose de sain. Répondant à l’idée fausse qu’elle ne laisse pas sa fille manger du sucre, la mère australienne a déclaré que les gens ne connaissaient pas ses intentions et supposaient qu’elle refusait de traiter ses enfants. Cependant, ce n’est pas le cas, la maman qui a lutté contre le cancer il y a 16 ans, a seulement fait attention à ce que ses enfants mangent.

