Une maman au cœur brisé rend hommage au «petit garçon ensoleillé», 3 ans, décédé dans un accident de tracteur

LA maman au cœur brisé d’un bambin tué dans un accident de tracteur a rendu hommage à son “petit garçon ensoleillé”.

Albie Speakman, trois ans, était un enfant “affectueux et attentionné” avant que sa vie ne soit étouffée dans un horrible accident de ferme samedi.

Leah décrit Albie comme son “petit garçon ensoleillé” dans un hommage déchirant Crédit : PA

Alie est décédée des suites d’un accident d’horreur sur des terres agricoles à Bury, dans le Grand Manchester Crédit : PA

Albie a été mis dans la voiture d’un être cher et s’est précipité vers l’hôpital local après avoir subi des blessures mortelles sur des terres agricoles du Grand Manchester.

Le conducteur a réussi à signaler une ambulance qui passait sur le chemin, le véhicule s’arrêtant à Rochdale Old Road, près de Bury.

Les flics ont été appelés sur les lieux à 12 h 45 par le service d’ambulance du Nord-Ouest.

Mais malheureusement, le petit, de la région de Tottington, est décédé des suites de ses blessures avant que les ambulanciers puissent l’emmener à l’hôpital.

La police du Grand Manchester a déclaré qu’elle enquêtait sur le décès à la suite de l’incident de la ferme sur Bentley Hill Road.

Rendant hommage, sa mère brisée, Leah, a déclaré que la famille était “brisée au-delà de toute réparation”, mais a juré qu’Albie “me retrouvera un jour, d’une manière ou d’une autre”.

Elle a déclaré: “Albie était un garçon incroyablement aimant, affectueux et attentionné qui voulait juste que tout le monde soit heureux.

“Il était si sensible et voulait que tout le monde aille bien, surtout les gens qu’il aimait.

« Il adorait jouer – que ce soit avec sa famille ou ses amis à la crèche – il cherchait toujours partout où il allait des petites choses rondes, des cailloux, des boules en polystyrène, des balles rebondissantes, des perles…

“Je ne sais pas pourquoi, mais il aimait tout ce qui était rond, il s’y accrochait.”

Elle a ajouté que les jours les plus heureux d’Albie étaient à la plage de Cleethorpes avec son seau et sa pelle où “nous étions si libres et n’avions aucun souci au monde”.

“C’était juste moi et Albie et rien d’autre n’avait d’importance”, expliqua Leah.

“Chaque fois que je lui demandais ce qu’il voulait faire, il voulait repartir en vacances à la plage; c’est comme ça que je sais qu’il était vraiment heureux là-bas.”

Elle a raconté comment la famille du garçon tragique l’aimait “tellement plus que nous ne pourrons jamais le mettre en mots”, en particulier sa grand-mère, ou “Nanny-Nanny”, comme il l’appellerait.

La maman a poursuivi en racontant comment elle “manquera absolument tout d’Albie”, sa voix, son sourire, l’odeur de sa peau et la “sensation de ses petites mains sur mon visage” alors qu’il disait “Je t’aime maman fille” .

Et elle a dit qu’elle manquera aussi leurs aventures ensemble qui les ont emmenés “n’importe où et partout”.

‘CASSÉ AU-DELÀ DE LA RÉPARATION’

Leah a poursuivi: “Rien ne comblera jamais le trou qu’il a laissé dans nos cœurs, nous sommes brisés au-delà de toute réparation.

“Je l’appelle toujours mon petit garçon ensoleillé parce qu’il a apporté tellement de lumière dans ma vie et qu’il est mon petit rayon de soleil.”

Elle a raconté qu’elle ne voulait pas que la vie d’Albie se termine ici et a juré de “continuer à vivre pour lui et de l’emmener avec moi partout où j’irai”.

“Nous avons encore tellement de souvenirs à créer, Albie!”, a déclaré sa mère.

La maman a conclu: “Je sais qu’il me retrouvera un jour, d’une manière ou d’une autre parce que nous avons besoin l’un de l’autre. Jusque-là, je le chercherai dans tout ce que je ferai et je célébrerai sa vie.

“Je ne sais pas comment continuer cette vie sans toi mais je trouverai un moyen d’être fort pour toi et de te rendre fier.”

Le conducteur du tracteur, qui connaît l’enfant, assiste la police dans ses enquêtes et GMP ne recherche personne en relation avec l’incident.

Dans un communiqué, les flics ont déclaré que l’accident s’était produit sur des terres agricoles au large de Bentley Hall Road.

Une scène était en place sur Rochdale Old Road pour permettre aux premières enquêtes d’avoir lieu.

Le cordon est désormais levé.

Des agents spécialisés soutiennent la famille du garçon et demandent que leur vie privée soit respectée.

L’inspecteur en chef Ian Partington, du district de Bury de GMP, a déclaré: «Il s’agit d’un incident déchirant qui a vu un jeune garçon perdre tragiquement la vie.

“Mes pensées vont à sa famille et à ses proches qui seront complètement dévastés par les événements d’aujourd’hui.

“Bien que sa famille ait signalé une ambulance tout en le conduisant à l’hôpital aussi vite qu’ils le pouvaient, le garçon n’a malheureusement pas pu être sauvé après les meilleurs efforts des ambulanciers.

“Je ne peux pas imaginer à quel point cela a été pénible pour les personnes impliquées.

« JE NE PEUX PAS IMAGINER LA DÉTRESSE »

“Nous travaillons pour qu’une enquête complète soit menée.

“Les terres agricoles où nous comprenons que cet incident s’est produit restent bouclées pour permettre à nos enquêteurs et partenaires du Health and Safety Executive de mener des enquêtes approfondies pour établir exactement ce qui s’est passé ici.”

Une voiture de police a également été impliquée dans une collision mineure avec un autre véhicule à Bell Lane alors que des agents ont été appelés sur les lieux de l’horreur.

Les occupants du deuxième véhicule ont été transportés à l’hôpital par mesure de précaution et le policier dans la voiture de police n’a pas été blessé.

La nouvelle de la mort du petit garçon survient au milieu d’une série d’accidents mortels à travers le pays.

Un petit garçon de six mois est décédé après qu’une Ford Focus bleue a percuté une voiture en stationnement et s’est renversée à Clacton, Essex.

L’accident s’est produit sur Cherry Tree Avenue vers 18 h 45 mercredi.

ACCIDENTS TRAGIQUES

Une femme qui n’est pas apparentée au bébé a été arrêtée, soupçonnée d’un certain nombre d’infractions au volant, notamment d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées dans une collision à Battersea, à Londres, aux premières heures de la matinée.

Ils ont été mortellement blessés lorsqu’une Mini Cooper a basculé sur son toit.

Une femme de 22 ans a ensuite été arrêtée, soupçonnée d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Et les flics du meurtre sont à la recherche d’un conducteur tueur après qu’un père ait été fauché dans un délit de fuite à Coventry, West Mids.

“True geezer” Andrew Flamson, 30 ans, a subi des blessures mortelles à la tête lors d’un incident mardi.

La police a déclaré que deux groupes de personnes avaient été impliqués dans une rangée de rues dans la région vers 23 heures – la bagarre semblant être un “catalyseur”.

Albie aimait les aventures et apportait le bonheur partout où il allait, a déclaré sa mère Crédit : PA

L’enfant de trois ans a laissé un trou dans le cœur de sa famille, a déclaré sa mère Crédit : PA

Des flics ont assisté à la scène dans le Grand Manchester Crédit : MEN Media

Les plus beaux souvenirs d’Albie étaient à la plage de Cleethorpes Crédit : PA

La mémoire d’Albie restera gravée dans le cœur de sa famille, a déclaré Leah Crédit : PA