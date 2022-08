Une maman au cœur brisé rend hommage au «garçon chéri» après la mort de son fils de six mois dans un accident d’horreur

Une maman au CŒUR BRISÉ a rendu hommage à son fils “chéri” de six mois qui a été tué dans un fracas d’horreur.

Le petit Harry Keily a été tué lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait s’est écrasée et s’est renversée sur son toit la semaine dernière.

Harry Keily a été tué lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait s’est écrasée et s’est renversée sur son toit 1 crédit

Des jouets et des fleurs ont été laissés sur les lieux de l’accident à Clacton, Essex Crédit : BPM Media

Un résident horrifié a désespérément tenté de réanimer Harry sur le bord de la route à Clacton, Essex.

Le tot a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est décédé tragiquement.

Dans un hommage aujourd’hui, la mère au cœur brisé de Harry a écrit: “Mon garçon chéri, tu as été enlevé bien trop tôt, quiconque te connaît et me connaît saura à quel point tu comptais pour moi, petit garçon.

“La vie ne sera plus jamais la même sans toi.

“Maman et toute ta famille t’auront à jamais dans nos cœurs.

“Je ne comprends pas comment la vie peut être si cruelle, jusqu’à ce que nous rencontrions à nouveau mon magnifique petit haribo.

“Bonne nuit mon garçon.”

Des fleurs et des jouets ont été laissés en hommage à la scène.

L’unité d’enquête sur les collisions graves de la police d’Essex continue d’enquêter sur les circonstances entourant cette collision.

On pense que la voiture a percuté une autre voiture garée, puis s’est retournée et s’est renversée.

Les habitants en détresse ont qualifié la route de “rat run” et ont déclaré qu’elle était connue localement comme un angle mort d’accident.

On pense que la voiture en stationnement était vide au moment de la collision.

Une autre femme – sans lien avec le bébé – a été arrêtée, soupçonnée de plusieurs délits de conduite.

Il s’agit notamment de causer la mort par conduite dangereuse ainsi que la conduite en état d’ébriété ou sous l’effet de la drogue. Elle a été libérée sous caution.

CRASH D’HORREUR

Les gendarmes lancent un appel à témoins.

Le chauffeur de camion à la retraite Edward Barber, 70 ans, qui vit sur la route, a déclaré: «C’est affreux d’entendre qu’un petit bébé a perdu la vie.

“Il y a beaucoup d’accidents sur cette route car les gens l’utilisent comme un raccourci vers le front de mer et Jaywick. Des tas de gens descendent ici.

«Il y a eu des accidents où des voitures ont quitté la route et se sont écrasées contre des voitures en stationnement et des murs de jardin.

“Il y a eu des campagnes pour mettre en place des dos d’âne pour essayer de ralentir les conducteurs, mais rien n’a été fait.”

L’épouse d’Edward, Mary, 65 ans, a ajouté: «Il y avait une dame qui vivait ici qui avait une voiture toute neuve brisée devant sa maison quand quelqu’un est entré dedans.

“La même chose est arrivée à une autre voiture qu’elle possédait plus tôt. Je pense qu’ils ont déménagé à cause des accidents.