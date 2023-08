Une maman au cœur brisé dit au chauffeur de boisson qui a tué sa fille de 10 ans, « vous ne saurez jamais combien de vies vous avez détruites »

Une maman dont la fillette de dix ans a été tuée en marchant vers le chippy a dit au conducteur du délit de fuite devant le tribunal: « Je ne te pardonnerai jamais ».

Lily Rose Morris prenait son thé avec un ami lorsqu’elle a été fauchée par un Land Rover Discovery à Oldham juste une semaine avant Noël en 2021.

Mark Fensome avait bu de la vodka avant de percuter les deux filles et de s’éloigner rapidement de la scène.

Hier, il a été emprisonné pendant neuf ans à Minshull Street Crown Court.

Le tribunal a entendu une déclaration déchirante de la part de la mère de Lily, Melanie Hudson, rapporte Manchester Evening News.

Elle a raconté comment leur « vie a changé pour toujours » lorsqu’on lui a dit que sa fille était décédée.

Melanie a écrit: « Elle n’était sortie au chippy qu’avec son amie. Comment cela a-t-il pu arriver?

« Le lendemain, je me souviens m’être réveillé en espérant que tout cela n’était qu’un cauchemar et que Lily franchirait la porte.

« Une partie de moi s’attend toujours à la voir revenir par la porte maintenant. »

Fensome avait bu avec des collègues avant de monter sur le trottoir, de frapper les deux filles et de renverser un lampadaire.

Il est descendu, a regardé autour de lui, puis est reparti avec le lampadaire toujours sous sa voiture.

Il a été arrêté chez lui peu de temps après.

S’adressant à Fensome, Mme Hudson a déclaré: «Je ne vous pardonnerai jamais. Pourquoi avez-vous décidé de conduire ?

« Pourquoi n’as-tu pas marché ? C’est littéralement au coin de la rue. Tu aurais pu marcher.

« Tu es passé devant Lily, tu es sorti et tu as regardé et tu ne t’es pas arrêté. Je ne comprendrai jamais pourquoi.

« Ma fille était sur le trottoir où elle aurait dû être en sécurité. »

Elle a ajouté: « Je ne peux pas mettre de mots sur ce que je ressens pour toi.

« Nous ne te connaissons pas et pourtant tu feras toujours partie de notre histoire, de nos vies.

« Vous ne saurez jamais combien de vies vous avez détruites. »

L’avocat de la défense de Fensome, Ian Bridge, a déclaré qu’il était « plein de remords ».

M. Bridge a déclaré: «En ce qui le concerne, vous pouvez jeter la clé. Il ne peut pas vivre avec lui-même. »

La juge Tina Landale l’a condamné à neuf ans de prison et l’a interdit de conduire pendant 12 ans et six mois.

