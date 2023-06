Une maman au CŒUR BRISÉ a demandé qu’un barrage soit vidangé après la mort de sa fille adolescente dans la tragédie d’un lac.

Erin Madden, 15 ans, s’est noyée hier après avoir eu des difficultés à nager au barrage de Carr Mill à St Helens, Merseyside.

Erin Madden, 15 ans, est décédée tragiquement dans une tragédie lacustre

Les flics se sont précipités sur les lieux juste après midi dans une tentative désespérée de retrouver l’écolière.

Des hélicoptères ont été vus en train de tourner au-dessus de la tête tandis que deux unités de recherche sous-marine parcouraient la zone avant que son corps ne soit tragiquement récupéré de l’eau.

Maman Kirsty Madden a déclaré qu’Erin était « capable de tout » et avait « toute la vie devant elle » avant sa mort dans un hommage émouvant publié en ligne aujourd’hui.

Dans un commentaire sur la page du conseil, elle a déclaré: « Ce barrage doit être vidé, ma fille y a perdu la vie hier.

« Combien de fois cela doit-il continuer à arriver aux enfants jusqu’à ce que quelque chose soit fait.

« Ma fille avait toute la vie devant elle, elle était capable de tout et tout a été arraché.

« Nous sommes tous dévastés au-delà des mots et ma vie ne sera plus jamais la même.

« Je t’aime Erin avec mon cœur et mon âme pour toujours et à jamais. »

Des fleurs ont été laissées sur les lieux et des centaines de personnes ont également exprimé leurs condoléances et leur chagrin en ligne.

Une page de collecte de fonds partageant des photos d’Erin a également été créée par un ami de la famille et a décrit Erin comme « une belle âme ».

Toni Ward a déclaré: « Mon amie et sa famille ont perdu leur belle fille, petite-fille, sœur et amie à cause d’un accident tragique qui n’aurait jamais dû se produire.

« Elle avait le reste de sa vie à attendre avec impatience, elle était une belle âme à l’intérieur et à l’extérieur, elle est partie mais jamais oubliée. »

L’inspecteur en chef de la police de Merseyside pour St Helens, Paul Holden, a déclaré: « C’est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer que le corps de l’adolescente a été retrouvé dans l’eau.

« Nos sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis pendant cette période tragique.

« Je demanderais à tous ceux qui visitaient Carr Mill Dam vers midi de bien vouloir nous contacter afin que nous puissions déterminer ce qui s’est passé et fournir des réponses à sa famille. »