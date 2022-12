Une maman argentine raconte l’histoire émouvante de la rencontre de son fils avec Lionel Messi

La victoire épique de l’Argentine dirigée par Lionel Messi à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a émerveillé Internet devant le footballeur emblématique. Non seulement c’est un joueur par excellence, mais il ressort des vidéos et anecdotes qui circulent à son sujet, qu’il est à tous points de vue une personne légitimement attachante. Maintenant, une mère argentine a partagé une histoire sur Messi et son fils il y a plus de dix ans qui laisse les gens les yeux embués. Son histoire, partagée sur Instagrama été traduit par un utilisateur de Twitter.

Messi avait 11 ans lorsqu’il a reçu un diagnostic de déficit en hormone de croissance (GHD) et a traversé un voyage ardu pour le surmonter. De l’injection d’hormones de croissance au FC Barcelone parrainant son traitement médical, son parcours a été à la fois déchirant et inspirant. La femme argentine a partagé comment elle s’est rendu compte que son fils avait “ce que Messi [had]” et le rôle que Messi a dû jouer dans le parcours de son fils.

“J’ai acheté un poster de Messi, on l’a mis sur le mur de sa chambre. Nous lui avons dit qu’il ferait le même traitement que son idole. Et pour lui de voir que ce n’était pas un obstacle pour Lionel pour réaliser ses rêves. Je savais que cela ferait du bien à mon fils”, a-t-elle écrit.

Elle a ensuite contacté le père de Messi et a organisé une rencontre entre la joueuse vedette et son fils qui avait alors huit ans. Les trois ont eu une conversation où Messi et le garçon ont parlé de l’endroit où leurs injections avaient été administrées, de la douleur et plus encore. Messi a dit au garçon que tout irait bien s’il était patient.

“Messi lui a dit qu’il avait parfois l’habitude d’être taquiné comme “pulga”, que parfois il voulait être un géant. Mais être petit avait ses avantages, [you could be] plus habile et rapide. Et il a dit à Tommy : “à ton âge je faisais la même taille que toi”, a écrit la femme.

Tommy a maintenant grandi et a la même taille que Messi. “Pour tout cela, j’ai prié pour que Messi remporte la coupe du monde dimanche. Je serai éternellement reconnaissant pour cette conversation avec mon fils. Merci Messi, tu es géant. Barbie, la mère de Tommy”, a signé la femme.

Lisez le fil complet ici:

***THREAD*** J’ai traduit ceci en anglais. Une mère argentine raconte pourquoi elle sera toujours reconnaissante envers Lionel Messi. Belle histoire inconnue jusqu’à hier sur Messi (et Tommy) pic.twitter.com/xrIjlNU7Mm — Juani Jimena (@JimenaJuani) 26 décembre 2022

Les utilisateurs de Twitter n’ont pu s’empêcher d’être émus par l’histoire de Tommy et Messi.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici