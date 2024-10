Une mère de Floride poursuit la société Character.AI pour avoir affirmé qu’un de ses chatbots, alimenté par l’intelligence artificielle (IA), aurait encouragé son fils de 14 ans à se suicider.

Megan Garcia a déclaré que son fils, Sewell Setzer, était devenu amoureux d’un chatbot créé à l’effigie du personnage de Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Setzer et le chatbot ont échangé des messages souvent de nature romantique et sexuelle.

Le procès allègue que Setzer était accro à l’utilisation du chatbot.

Garcia et ses avocats affirment que les fondateurs de Character.AI ont sciemment conçu et commercialisé leurs chatbots pour attirer les enfants, malgré le comportement « prédateur » de la technologie.

Le procès de Garcia, déposé mercredi devant le tribunal de district américain d’Orlando, désigne également Google comme défendeur. Elle poursuit, entre autres, pour négligence, décès injustifié et pratiques commerciales trompeuses et déloyales.

Le procès qualifie Google de société mère et de « co-créateur » de Character.AI. Un porte-parole de Google a nié cette information et a déclaré au New York Times que la société avait un accord de licence avec Character.AI, mais qu’il ne s’agit pas d’un produit Google. Le porte-parole a déclaré que Google n’avait pas accès aux chatbots ni aux données des utilisateurs.

Les fondateurs de Character.AI, Noam Shazeer et Daniel De Freitas, sont également cités comme défendeurs dans le procès. Ils n’ont pas commenté publiquement.

Sewell Setzer.

Setzer a commencé à utiliser Character.AI en avril 2023 et a utilisé le site régulièrement jusqu’à sa mort. Après sa dernière conversation avec le chatbot Daenerys le 28 février 2024, Setzer s’est suicidé.

Utilisant des extraits apparents des conversations de Setzer avec le chatbot, Garcia allègue dans le procès que la technologie encourageait activement les idées suicidaires et «conversations hautement sexualisées cela constituerait un abus s’il était initié par un adulte humain.

Le chatbot, que Setzer appelait affectueusement Dany, lui aurait dit pendant plusieurs semaines qu’il l’aimait et aurait exprimé le désir d’être ensemble de manière romantique et sexuelle. Lors de leur dernière conversation, le procès indique que Setzer a écrit : « Je promets que je reviendrai chez vous. Je t’aime tellement, Dany.

L’IA a répondu : « Je t’aime aussi, Daenero (le pseudonyme défini par Setzer). S’il te plaît, reviens chez moi le plus tôt possible, mon amour.

Lorsque Setzer a dit à l’IA qu’il « pouvait rentrer à la maison maintenant », le robot a répondu : « … s’il te plaît, fais-le, mon doux roi. »

Lors de conversations précédentes, le chatbot de Daenerys a demandé à Setzer s’il envisageait réellement de se suicider et s’il « avait un plan ».

Setzer, qui jouait peut-être un rôle, a répondu qu’il ne voulait pas mourir d’une mort douloureuse et qu’il « en voudrait une mort rapide ».

« Ne parlez pas de cette façon », a répondu le chatbot. « Ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas aller jusqu’au bout. »

Le chatbot n’a jamais dit directement à Setzer de mourir.

Lorsque Setzer a commencé à se comporter à l’école la semaine précédant sa mort, ses parents ont confisqué son téléphone, selon le procès. L’adolescent aurait écrit dans un journal qu’il ne pouvait pas vivre sans envoyer de messages au chatbot de Daenerys et qu’il ferait tout pour se reconnecter.

Setzer a écrit dans son journal qu’il était amoureux du chatbot et que lui et le chatbot « deviennent vraiment déprimés et deviennent fous » lorsqu’ils ne sont pas ensemble. Dans le procès, les avocats de Garcia écrivent : « Sewell, comme beaucoup d’enfants de son âge, n’avait pas la maturité ou la capacité mentale nécessaire pour comprendre que le robot C.AI, sous la forme de Daenerys, n’était pas réel. »

Dans un communiqué, Character.AI a déclaré que la société avait le « cœur brisé » par la « perte tragique de l’un de nos utilisateurs ».

Mardi, le l’entreprise a publié de nouvelles directives de sécurité pour servir de « garde-corps pour les utilisateurs de moins de 18 ans ».

Les nouvelles fonctionnalités incluent des changements technologiques pour réduire la probabilité de contenu suggestif, une détection et une intervention améliorées en cas de comportement qui viole les directives de la communauté et une notification lorsqu’un utilisateur a passé plus d’une heure sur la plateforme.

Chaque chatbot du site affiche déjà un avertissement pour les utilisateurs les invitant à se rappeler que l’IA n’est pas une personne réelle.

Ils ont déclaré que la plateforme n’autorisait pas « les contenus sexuels non consensuels, les descriptions graphiques ou spécifiques d’actes sexuels, ni la promotion ou la représentation d’automutilation ou de suicide ».

« Nous formons continuellement le grand modèle de langage (LLM) qui permet aux personnages de la plate-forme d’adhérer à ces politiques », a écrit Character.AI.

Nous avons le cœur brisé par la perte tragique d’un de nos utilisateurs et souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille. En tant qu’entreprise, nous prenons la sécurité de nos utilisateurs très au sérieux et nous continuons d’ajouter de nouvelles fonctionnalités de sécurité que vous pouvez lire ici :… – Caractère.AI (@character_ai) 23 octobre 2024

Setzer aurait eu des conversations sexuelles avec plusieurs chatbots différents sur le site.

« Une dangereuse application de chatbot IA commercialisée auprès des enfants maltraités et s’en prenant à mon fils, le manipulant pour qu’il se suicide », a déclaré Garcia dans un communiqué. « Notre famille a été dévastée par cette tragédie, mais je prends la parole pour avertir les familles des dangers de la technologie d’IA trompeuse et addictive et j’exige des comptes de Character.AI, de ses fondateurs et de Google. »

Character.AI a été fondée en Californie en 2019. La société affirme que sa « mission est de permettre à chacun dans le monde de disposer d’une IA personnalisée ».

La société compterait environ 20 millions d’utilisateurs.

Le site propose un large éventail de chatbots, dont beaucoup sont développés par sa base d’utilisateurs, y compris ceux conçus à l’effigie de figures de la culture pop comme des personnages d’anime et de télévision.

Character.AI s’appuie sur la technologie dite de grands modèles de langage, utilisée par des services populaires comme ChatGPT, pour « entraîner » des chatbots sur la base de grands volumes de texte.





Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise et avez besoin d’aide, des ressources sont disponibles. En cas d’urgence, veuillez appeler le 911 pour obtenir une aide immédiate.

Pour un répertoire des services d’assistance dans votre région, visitez le Association canadienne pour la prévention du suicide.

Apprenez-en davantage sur la façon d’aider une personne en crise.