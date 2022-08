Une maman accusée d’avoir tué des enfants dans l’Idaho demande un changement d’accusation

BOISE, Idaho (AP) – Les avocats d’une mère accusée d’avoir comploté pour tuer ses enfants dans l’Idaho et de voler leurs prestations de sécurité sociale ont demandé mardi à un juge de renvoyer l’affaire devant un grand jury parce qu’ils disent que l’acte d’accusation est déroutant.

Lori Vallow Daybell et son mari Chad Daybell ont plaidé non coupables de meurtre, de complot et de grand vol en lien avec la mort de Joshua “JJ” Vallow, 7 ans, et de Tylee Ryan, 17 ans. Ils risquent la peine de mort s’ils sont reconnus coupables.

Lors d’une audience dans la ville de St. Anthony, dans l’est de l’Idaho, les avocats de Vallow Daybell ont déclaré que les accusations de complot étaient étrangement construites et susceptibles de confondre un jury.

L’une des accusations de complot est que les procureurs ont déclaré que le couple prévoyait de tuer la fille de Vallow Daybell et de voler les prestations de sécurité sociale que l’enfant recevait parce que son père était décédé. L’autre accusation de complot porte sur les mêmes allégations, mais en lien avec la mort de son fils.

Selon le plan proposé par les avocats de la défense de Vallow Daybell, l’affaire serait renvoyée au grand jury afin que les accusations puissent être modifiées.

“Le complot en vue de commettre un meurtre et le complot en vue de commettre un grand vol sont deux complots distincts”, a déclaré l’avocat de la défense John Thomas. “Nous pensons qu’il serait déroutant pour un jury de pouvoir déterminer quels éléments ont été remplis, quand les éléments ont été remplis et dans quelle mesure les éléments ont été remplis.”

Sinon, a déclaré Thomas, l’affaire sera “fondamentalement injuste”.

“Je ne dis pas que le jury n’est pas assez sophistiqué pour faire le tri, mais je pratique le droit depuis 20 ans et cette accusation particulière m’a déconcerté”, a-t-il déclaré.

L’avocat Rob Wood a déclaré au tribunal que les accusations de complot ne sont pas du tout déroutantes – elles détaillent simplement un “accord criminel”.

“L’une était d’assassiner Tylee Ryan et de voler l’argent de la sécurité sociale qui lui était alloué, et l’autre était de tuer JJ Vallow et de voler et de collecter les fonds de sécurité sociale qui lui étaient alloués”, a déclaré Wood. “Nous pensons que le jury constatera qu’il y a eu cet accord, qu’ils ont accepté de commettre ces deux crimes.”

Chad Daybell n’a pas assisté à l’audience de mardi. Au cours de la procédure d’une heure, Vallow Daybell a froncé les sourcils la plupart du temps mais a souri à d’autres moments. Parfois, elle semblait rire ou se moquer des arguments juridiques avancés par le procureur.

Le juge Steven Boyce a déclaré qu’il examinerait les arguments et prendrait une décision plus tard.

Les agents des forces de l’ordre de l’Idaho ont commencé à enquêter sur les Daybells en novembre 2019 après que des membres de la famille élargie ont signalé la disparition des enfants. Au cours de cette période, la police a déclaré que le couple avait menti sur le sort des enfants. Leurs corps ont été retrouvés enterrés plus tard sur la propriété de Chad Daybell dans l’Idaho rural.

Chad et Lori Daybell se sont mariés deux semaines seulement après la mort inattendue de sa précédente épouse, Tammy Daybell. La mort de Tammy Daybell a été initialement signalée comme étant due à des causes naturelles, mais les enquêteurs ont fait exhumer son corps après être devenu suspect lorsque Chad Daybell s’est rapidement remarié.

Lori Vallow Daybell est également accusée de complot en vue de commettre un meurtre en Arizona en lien avec la mort de son ancien mari. Charles Vallow a été abattu par le frère de Lori Daybell, Alex Cox, qui a affirmé que c’était de la légitime défense. Cox est décédé plus tard de ce que la police a qualifié de causes naturelles.

La procédure judiciaire en Arizona est en attente pendant que l’affaire de l’Idaho est en cours et Vallow Daybell n’a pas prévu de plaider dans l’affaire de l’Arizona.

Rebecca Boone, Associated Press