Une maladie virale rare et extrêmement grave se propage dans l’État de New York

Une « maladie virale rare mais extrêmement grave » a été détectée dans plusieurs comtés de la vallée de l’Hudson. Près d’une personne sur trois meurt de cette maladie.

Le Département de la Santé de l’État de New York a avisé les résidents de New York après avoir confirmé la présence d’encéphalite équine orientale, également appelée EEE.

L’encéphalite équine orientale se propage dans l’État de New York, 30 % des cas sont mortels.

L’EEE est une maladie virale rare mais extrêmement grave, transmise par les moustiques, qui peut affecter les personnes et les chevaux, selon le ministère de la Santé de l’État de New York.

Confirmé dans le centre de New York, dans le nord du pays

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a eu aucun cas humain en 2024 dans l’État de New York.

Un humain de l’Alabama est récemment décédé des suites de l’EEE, Rapports de CNN.

Confirmé dans les comtés de Saint-Laurent et Franklin Onondaga

Deux cas d’EEE ont été confirmés chez des chevaux dans le comté de St. Lawrence. Un cas de cheval a été confirmé dans le comté de Franklin.

Les piscines de moustiques ont été testées positives pour le virus dans le comté d’Onondaga.

Il n’existe actuellement aucun vaccin contre le virus. La meilleure façon de vous protéger contre les EEE est d’essayer d’empêcher les moustiques de vous piquer, disent les responsables de la santé.

“Prendre des mesures simples, proactives et préventives pour vous protéger et protéger vos animaux peut être extrêmement efficace pour réduire le risque de contracter des maladies transmises par les moustiques. Si vous êtes propriétaire d’un cheval et que votre cheval a besoin d’être vacciné, je vous encourage vous devez prendre rendez-vous avec votre vétérinaire dès que possible, a déclaré le commissaire à l’agriculture de l’État de New York, Richard A. Ball.

Depuis 1971, 11 cas humains ont été confirmés dans l’État de New York. Trois humains ont été infectés en 2015.

En 2018, l’encéphalite équine de l’Est a été confirmée dans les bassins de moustiques des comtés d’Onondaga et d’Oswego.

