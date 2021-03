La bactérie est présente depuis longtemps, mais «ce que nous avons fait est tombé dessus et l’a peut-être aidée à s’amplifier et à devenir des victimes involontaires», a déclaré le Dr Paul Johnson, médecin et professeur de maladies infectieuses à Austin Health à Melbourne. «Nous avons créé des situations dans lesquelles il peut se développer rapidement et provoquer des maladies humaines.»

Les scientifiques pensent que l’ulcère de Buruli – et jusqu’à 75 pour cent des maladies émergentes , y compris le coronavirus – est zoonotique, ce qui signifie qu’il passe des animaux aux humains. Ils disent que les maladies zoonotiques sont de plus en plus courantes en partie à cause de l’empiètement humain sur les environnements sauvages.

La zone la plus durement touchée en Australie est la péninsule de Mornington, dans l’État de Victoria. Plus de 180 cas par an ont été signalés dans l’État depuis 2016, avec un pic en 2018 à 340. En février, la maladie s’est glissée plus loin dans le banlieue de Melbourne , une ville de cinq millions d’habitants.

L’ulcère a laissé la chair de son pied corrodée et gangrenée. Il a dévoré une greffe de peau. Finalement, les médecins ont prescrit les mêmes antibiotiques puissants que ceux utilisés pour traiter la lèpre et la tuberculose. Les drogues le faisaient se sentir nauséeux et fatigué, et transformaient sa sueur et ses larmes en orange. Il a passé près de 50 jours à l’hôpital.

