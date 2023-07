La Russie a intensifié les tests de santé sur les arrivées d’Égypte après que le Caire a signalé une épidémie d’une maladie non identifiée

La Russie a introduit des contrôles de santé plus stricts pour les voyageurs en provenance d’Égypte, a annoncé lundi l’organisme russe de surveillance des consommateurs, Rospotrebnadzor. La destination touristique traditionnellement populaire pour les Russes a signalé une épidémie d’une maladie encore à identifier au cours du week-end.

Quelque 250 cas de la maladie ont été enregistrés dans le gouvernorat de Qena, en Haute-Égypte, a indiqué le ministère de la Santé et de la Population du pays. Tous les patients souffraient de symptômes légers à modérés, aucun d’entre eux n’ayant nécessité d’hospitalisation.

L’infection n’a apparemment pas affiché un schéma unifié, la plupart des personnes atteintes ayant cependant de la fièvre, des douleurs articulaires et de la fatigue, l’état durant de trois à cinq jours.















Le ministère s’est abstenu de suggérer un diagnostic exact, précisant seulement que les symptômes sont communs à de nombreuses maladies. Ceux qui présentent des schémas similaires incluent le rhume et la grippe, ainsi que la gastro-entérite, a-t-il noté.

La Russie travaille avec les autorités égyptiennes pour évaluer la situation, a déclaré Rospotrebnadzor dans un communiqué. Il a suggéré que la maladie pourrait être la dengue, une maladie virale tropicale transmise par les moustiques. Bien que la dengue ne cause généralement qu’une maladie bénigne, elle se transforme parfois en fièvre hémorragique plus grave et même en état de choc.

Les touristes russes ont été invités à prendre des précautions supplémentaires lors de leur visite en Égypte. Cependant, le chien de garde s’est abstenu de conseiller aux voyageurs de ne pas visiter le pays.

« Afin de prévenir les maladies infectieuses et parasitaires transmises par les insectes, il est nécessaire de prendre des précautions – porter des vêtements qui couvrent la peau autant que possible, utiliser des insectifuges et des insecticides, et fermer les portes et les fenêtres à l’intérieur », Rospotrebnadzor a déclaré.