Une maladie mystérieuse frappe 20 participants au meeting de Trump en Arizona

L’ancien président Donald Trump a tenu son premier rassemblement post-débat la semaine dernière à Tucson, en Arizona, au Linda Ronstadt Music Hall, selon la station locale. News4. Le candidat républicain à la présidence, l’ancien président américain Donald Trump, s’exprime lors d’un rassemblement en soirée à Uniondale, sur Long Island, le 18 septembre 2024 à Uniondale, Spencer Platt/Getty Images/AFP (Getty Images via AFP)

Alors que le rassemblement a attiré une foule nombreuse de partisans enthousiastes de Trump, l’événement a pris une tournure mystérieuse après sa conclusion. Environ 20 participants, principalement des membres du groupe « Latinos for Trump » qui étaient sur scène, ont commencé à souffrir de blessures et de symptômes mystérieux aux yeux, tels que gonflements et étourdissements.

Le groupe, assis du côté de la scène par lequel Trump est entré, a déclaré se sentir mal peu de temps après la fin du rassemblement.

À LIRE AUSSI | Donald Trump a fait une déclaration surprenante à Kamala Harris, huée

Cas mystérieux de maladies lors du meeting de Trump

Parmi les personnes touchées se trouvaient le pasteur Eli Moreno, qui avait ouvert le rassemblement par une prière, et son épouse, Francesca Moreno. Si le pasteur Moreno a signalé un léger inconfort, sa femme a ressenti des symptômes beaucoup plus graves.

Sur le chemin du retour, Mme Moreno a commencé à avoir le nez qui coule, sa vision s’est brouillée et son visage a gonflé. Ils se sont arrêtés dans un Walgreens, où ils ont rencontré un autre participant au rallye qui souffrait des mêmes problèmes. Mme Moreno a ensuite consulté un médecin et, cinq jours après le rallye, elle commençait seulement à se rétablir.

Une autre participante, Mayra Rodriguez, est également tombée malade environ 30 minutes après avoir quitté l’événement. Elle a ressenti des brûlures aux yeux et un violent mal de tête, nécessitant finalement des soins médicaux d’urgence. À l’hôpital, les médecins lui ont dit qu’elle avait subi une brûlure chimique. Quelques jours plus tard, Rodriguez a continué à souffrir de troubles de la vision et de sensibilité à la lumière.

De nombreux autres participants au rassemblement ont raconté des histoires similaires à l’Arizona Globe, décrivant des symptômes tels qu’une douleur oculaire intense, un gonflement du visage et une vision floue qui sont apparus environ 30 minutes après le rassemblement. Certains participants ont tenté de soulager la brûlure avec des remèdes maison comme du lait, tandis que d’autres ont demandé des soins aux urgences.

À LIRE AUSSI | La police a-t-elle réellement trouvé un « engin explosif » dans une voiture près du rassemblement de Trump ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent

Un participant a rapporté que le personnel de l’hôpital lui avait informé que plusieurs patients du rassemblement étaient venus avec des plaintes similaires.

Danielle Alvarez, conseillère principale de la campagne Trump, a reconnu la situation et a assuré : « La campagne Trump a collecté des informations. Nous restons engagés envers les innombrables patriotes qui participent à nos rassemblements à haute énergie et à fort impact à travers le pays. »