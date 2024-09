Une maladie mortelle pour les chauves-souris découverte dans le parc national de Canyonlands, dans l’Utah

Le syndrome du museau blanc a été découvert chez les chauves-souris qui vivent dans le district Needles du parc national de Canyonlands, selon le National Park Service.

Le syndrome du museau blanc est lié à un champignon appelé Pseudogymnoascus destructans (Pd) et peut s’avérer mortel chez les chauves-souris. La maladie a tué des millions de chauves-souris en Amérique du Nord et au Canada. Il n’existe aucun remède contre cette maladie, dont le taux de mortalité est de 90 à 100 % dans certains endroits aux États-Unis. Certaines espèces de chauves-souris sont menacées d’extinction à cause de cette maladie.

Selon l’équipe de lutte contre le syndrome du nez blanc du ministère de l’Intérieur américain, le champignon a été détecté pour la première fois aux États-Unis en 2006, et des cas plus récents ont été signalés dans le Sud-Ouest et à Washington. Il a désormais été détecté dans 40 États.

Il s’agit de la première détection de champignons chez les chauves-souris de l’Utah, mais elle a déjà été confirmée chez les chauves-souris des États voisins.

On ne sait pas comment le champignon Pd est arrivé en Amérique du Nord, mais les spores du champignon peuvent durer longtemps sur les vêtements et les chaussures.

« Même si les gens ne sont pas atteints du syndrome du museau blanc, nous pouvons déplacer sans le savoir le champignon d’un endroit à un autre – c’est probablement la façon dont Pd s’est retrouvé en Amérique du Nord », selon l’équipe d’intervention contre le syndrome du museau blanc.

Selon le NPS, un échantillon prélevé en mai a confirmé la maladie sur une chauve-souris à grandes oreilles de Townsend perchée dans une mine de Canyonlands et dans un échantillon prélevé sur le sol de la même mine.

La Division des ressources fauniques de l’État de l’Utah et les agences partenaires poursuivront leur surveillance pour comprendre la propagation du champignon et du syndrome du museau blanc, selon le NPS.