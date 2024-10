Une maladie mentale grave liée à un risque plus élevé de fracture de fragilité chez les plus de 50 ans

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Les personnes de plus de 50 ans atteintes d’une maladie mentale grave sont plus susceptibles que la population générale de souffrir de fractures de fragilité, mais peuvent être moins susceptibles d’obtenir un diagnostic d’ostéoporose, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’UCL.

Les fractures de fragilité sont des fractures qui surviennent après une chute ou un impact mineur qui ne provoquerait généralement pas de fracture. Ce type de maladie survient souvent chez les personnes souffrant d’ostéoporose, une maladie qui affaiblit les os et les rend plus susceptibles de se briser.

L’étude, publié dans le Journal britannique de pratique généralea analysé les dossiers des médecins généralistes de plus de 440 000 personnes âgées de plus de 50 ans entre 2000 et 2018, pour examiner le diagnostic d’ostéoporose et de fractures de fragilité chez les personnes ayant déjà reçu un diagnostic de maladie mentale grave, par rapport à la population générale.

La maladie mentale grave (SMI) fait référence à des problèmes de santé mentale tels que la schizophrénie, le trouble bipolaire ou d’autres formes de psychose, qui sont souvent si débilitants qu’ils ont un impact important sur la capacité d’une personne à travailler et à fonctionner au quotidien.

Les personnes atteintes de SMI ont souvent une mauvaise santé physique et développent fréquemment des problèmes de santé physique chroniques à un plus jeune âge que les personnes sans SMI. Ces maladies chroniques comprennent l’obésité, l’asthme, le diabète, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, l’insuffisance cardiaque et les maladies du foie. Les personnes atteintes de SMI courent également un risque accru de développer plus d’une de ces maladies chroniques.

Dans leur nouvelle étude, les chercheurs ont découvert qu’un diagnostic de maladie mentale grave était également un facteur de risque de fractures de fragilité chez les hommes et les femmes.

Cependant, les hommes atteints d’une maladie mentale grave étaient deux fois plus susceptibles d’avoir une fracture de fragilité qu’un diagnostic d’ostéoporose, ce qui signifie que l’ostéoporose peut ne pas être diagnostiquée rapidement chez les hommes souffrant d’une maladie mentale grave.

De même, les femmes atteintes d’une maladie mentale grave étaient plus susceptibles d’avoir des antécédents de fracture de fragilité que d’avoir un diagnostic d’ostéoporose si elles étaient âgées de 50 à 54 ans ou de plus de 80 ans, ce qui signifie que l’ostéoporose peut être sous-diagnostiquée chez les femmes atteintes de SMI qui appartiennent à à ces tranches d’âge.

À la suite de leurs découvertes, les chercheurs demandent désormais que des interventions telles que la mesure de la densité osseuse, le traitement de l’ostéoporose avec des médicaments et des interventions non pharmacologiques telles que l’exercice et des conseils diététiques soient envisagées chez les personnes atteintes d’une maladie mentale grave.

Les chercheurs n’ont pas examiné les raisons de leurs découvertes, mais l’auteur principal, le Dr Christina Avgerinou (UCL Epidemiology & Health), médecin généraliste universitaire, a déclaré qu’il pourrait y avoir un certain nombre de raisons derrière ces découvertes.

Le Dr Avgerinou a déclaré : « La santé physique des personnes atteintes d’une maladie mentale grave est souvent négligée, et ce groupe de patients présente des taux de mortalité prématurée plus élevés.

« Nous avons démontré qu’un diagnostic de maladie mentale grave est un facteur de risque de fractures de fragilité chez les hommes et les femmes, expliquant l’âge, le dénuement social, le tabagisme, l’alcool et l’indice de masse corporelle. Nos données suggèrent également que l’ostéoporose est sous-diagnostiquée dans les deux cas. des hommes et des femmes souffrant de ce genre de conditions.

« Notre étude n’a pas examiné les raisons derrière cela. Cependant, on peut émettre l’hypothèse que les personnes atteintes de SMI ne sont pas conscientes de l’ostéoporose dans la même mesure que les personnes sans SMI, ou que les personnes atteintes de SMI ont d’autres comorbidités qui sont une priorité pour la gestion. praticiens de soins primaires.

« D’autres raisons pourraient inclure le fait que les personnes atteintes de SMI ne participent pas aux contrôles de santé physiques dans les soins primaires dans la même mesure que les personnes sans SMI, ou que l’ostéoporose commence plus tôt dans ce groupe d’âge, ce qui signifie qu’elle est moins susceptible d’être détectée avant qu’une fracture ne survienne. « .

