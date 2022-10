Une maladie hautement infectieuse laisse les pigeons avec des cous tordus et les transforme en « oiseaux zombies »

Dans ce qui est considéré comme une maladie mortelle, les pigeons du Royaume-Uni contractent maintenant le Pigeon Paramyxovirus (PPMV). C’est une nouvelle maladie qui les transforme en zombies. Il en résulte des symptômes neurologiques, notamment des ailes tremblantes et une torsion sévère du cou. Ces pigeons affectés deviennent incapables de bouger et ne peuvent plus voler. De plus, ils ont des excréments verts. Une vidéo d’un pigeon souffrant de la même maladie devient virale sur Instagram. Téléchargée sur la poignée “loftyhopespigeonpositive”, la vidéo montre l’oiseau avec un cou massivement tordu.

“Si quelqu’un est à la recherche d’un adorable petit oiseau ayant des besoins spéciaux, la voici. C’est le printemps, elle est à la recherche de sa maison pour toujours. C’est une survivante du ppmv, qui a juste besoin d’amour », lit-on dans la légende.

Cette condition est également appelée maladie de Newcastle. Selon les rapports, la nouvelle maladie est un symptôme neurologique.

Pendant ce temps, plus tôt, le Dr Samrat Gowda, officier du Service forestier indien (IFS), s’est rendu sur Twitter pour partager un aperçu d’un insecte mort marchant comme un zombie, laissant beaucoup de monde horrifié. Selon l’officier, l’insecte était capable de marcher car son cerveau était pris en charge par un neuroparasite.

Dans le clip, l’insecte, dont le corps a été complètement décortiqué, peut encore être vu marchant sur ce qui semble être un champ d’herbe. Tout en expliquant la raison du comportement bizarre, l’agent de l’IAS a déclaré : « Le savez-vous ? selon les scientifiques, un neuroparasite a pris le contrôle du cerveau de cet insecte mort et le fait marcher… Zombie. La vidéo de la marche effrayante de l’insecte est devenue virale sur Internet. En l’espace de deux jours, le court clip a amassé plus d’un million de vues et plus de 26 000 likes sur Twitter. De nombreux utilisateurs ont répondu au clip avec des commentaires effrayants. L’un d’eux a demandé: “OMG. Cela arrive-t-il aussi aux humains ?

