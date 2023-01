Une maladie génétique récemment découverte est plus fréquente que prévu

25 janvier 2023 – Une maladie inflammatoire récemment découverte connue sous le nom de syndrome VEXAS est plus répandue et dangereuse qu’on ne le pensait auparavant, une nouvelle analyse génétique suggère . Bien qu’elle soit rare, les chercheurs pensent que la maladie peut affecter des dizaines de milliers d’hommes aux États-Unis et peut souvent ne pas être diagnostiquée.

Les patients atteints de la maladie “présentent une variété de symptômes cliniques affectant différentes parties du corps et sont pris en charge par différentes spécialités médicales”.

Les symptômes peuvent inclure l’anémie – un faible taux de globules rouges dans le corps – et une inflammation qui affecte la peau, les poumons, les os, le cartilage et les articulations. “Ces symptômes sont souvent confondus avec d’autres symptômes rhumatismaux ou hématologiques [blood] », explique Beck. « Cependant, ce syndrome a une cause différente, est traité différemment, nécessite une surveillance supplémentaire et peut être beaucoup plus grave.

Selon Beck, qui a aidé à découvrir la maladie, des centaines de personnes ont été diagnostiquées avec le syndrome VEXAS dans le court laps de temps depuis sa définition. On pense que la maladie est mortelle dans certains cas.

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont recherché des variantes pertinentes dans les données génétiques de 163 096 personnes (âge moyen 52,8 ans ; 94 % de race blanche ; 61 % de femmes) qui étaient des patients dans 10 hôpitaux de Pennsylvanie de 1996 à 2022.

Onze personnes (neuf hommes, deux femmes) présentaient les variantes probables et toutes souffraient d’anémie.