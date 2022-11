Une maladie génétique a tué les sœurs d’Ayla. Un traitement unique en son genre l’aide à survivre

Le courant19:21Une maladie génétique a tué les sœurs d’Ayla. Un traitement unique en son genre l’aide à survivre

Ayla Bashir agit comme le ferait un enfant moyen de 17 mois. Elle émet des sons, bouge ses membres et attrape des objets à proximité.

Ce sont des jalons que ses parents, Sobia Qureshi et Zahid Bashir, n’étaient pas sûrs qu’elle atteindrait lorsqu’elle a été diagnostiquée avec la maladie de Pompe – la même maladie génétique qui avait tué deux de ses sœurs.

“Quand elle a commencé à ramper ou à marcher ou à dire ses premiers mots, etc., vous la regardez et vous vous dites, OK, c’est vraiment un miracle”, a déclaré Zahid. Le courantest Matt Galloway.

Le nourrisson né à Ottawa est un cas unique dans le monde du traitement de la maladie de Pompe, une maladie rare et souvent mortelle qui invalide le cœur et les muscles squelettiques.

Alors que la plupart des bébés atteints de la maladie sont traités dans les mois qui suivent leur naissance, Ayla a été le premier enfant au monde à être traité in utero, selon le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) à Ottawa.

Ayla Bashir, au centre, avec sa mère, Sobia Qureshi, lors d’une évaluation de physiothérapie au CHEO. Selon l’hôpital pour enfants, Ayla est le premier nourrisson au monde à être traité in utero pour la maladie de Pompe. (André Coutu/Maison des médias du CHEO)

Le protocole a été développé à l’Université de Californie à San Francisco et impliquait six traitements de remplacement enzymatique prénatal à l’Hôpital d’Ottawa pendant qu’Ayla était dans l’utérus.

“Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir commencer le traitement in utero alors que j’étais enceinte de 24 semaines”, a déclaré Qureshi à Galloway. “A cause de cela, elle n’a eu aucun symptôme de Pompe jusqu’à présent.”

Le Dr Pranesh Chakraborty, le médecin de longue date de la famille, a aidé à apporter le traitement à Ottawa depuis l’UCSF, où il devait initialement être administré.

Il a codirigé une étude de cas sur Ayla et son traitement, qui a été publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre mercredi.

“Je ressens toujours un grand sens des responsabilités chaque fois que nous prenons soin de familles comme celle d’Ayla”, a-t-il déclaré à Galloway.

Nous avons eu la chance de travailler avec toutes les personnes avec lesquelles nous avons travaillé, car elles ont vraiment fait en sorte que cela se produise alors que nous pensions que cela ne se produirait pas. -Zahid Bashir, père d’Ayla Bashir

Le développement est bien accueilli par les autres professionnels de la santé. Le Dr Mark Tarnopolsky de l’Université McMaster, l’un des plus grands experts canadiens de la maladie de Pompe, l’a qualifié de “développement passionnant”.

“Je suis un grand fan”, a déclaré le spécialiste des maladies rares Le courant.

“De toute évidence, nous savions que plus vous traitez tôt, mieux c’est. Et je me suis dit : ‘Wow, c’est le nec plus ultra en matière de traitement précoce.'”

Entrer en “territoire miracle”

Selon Chakraborty, les progrès d’Ayla n’ont pas commencé lorsqu’elle était dans l’utérus, mais avec ses sœurs, Zara et Sara, qui sont toutes deux décédées de la maladie de Pompe, à 2,5 ans et 8 mois, respectivement.

“Si je réfléchis avec Zara … et le chemin que nous avons parcouru à ce moment-là, et le chemin que nous avons parcouru avec Sara à travers les soins palliatifs, vous savez, ce sont des parties difficiles et difficiles”, a-t-il déclaré. “Mais pour moi, c’est une continuation de ce même voyage, avec un peu de chance, avec un bien meilleur résultat.”

Ayla avec le Dr Pranesh Chakraborty, à gauche, et ses parents, Zahid Bashir, à droite, et Sobia Qureshi. (André Coutu/Maison des médias du CHEO)

Le couple, qui a également un fils et une fille sans maladie de Pompe, en a appris un peu plus sur le processus de traitement avec chaque enfant diagnostiqué, selon Qureshi. Après la mort de Zara en 2011, le couple a commencé à faire effectuer des tests prénataux pour chaque enfant. Ils sont allés en soins palliatifs lorsque Qureshi était enceinte de Sara en 2016.

Ainsi, lorsqu’ils ont rendu visite à Chakraborty pendant la grossesse d’Ayla, Qureshi a déclaré qu’ils avaient espéré un développement de la maladie infantile de Pompe.

“Avec cette grossesse, ils tenaient vraiment à la traiter de la manière la plus agressive possible et à donner à Ayla la meilleure et la meilleure chance possible”, a déclaré Chakraborty. “Et nous voulions faciliter cela.”

Chakraborty a déclaré avoir contacté le Dr Priya Kishnani, chef de division de la génétique médicale à l’Université Duke.

Chakraborty, le médecin de longue date de la famille, a aidé à déplacer le traitement de l’Université de Californie à San Francisco à Ottawa. (André Coutu/Maison des médias du CHEO)

Elle l’a à son tour conduit vers des chercheurs de l’UCSF, qui “examinaient ce qu’il faudrait pour commencer le traitement lorsque les dommages sont causés, c’est-à-dire dans la vie fœtale”, a déclaré Chakraborty.

Zahid a déclaré que lui et Qureshi étaient alors au téléphone avec plusieurs membres de la communauté médicale, de l’UCSF, de Duke et de l’hôpital d’Ottawa, discutant des possibilités pour Ayla de recevoir un traitement in utero.

“Mais … cela impliquait que Sobia et Ayla devaient se rendre aux États-Unis, vous savez, toujours au coude à coude dans la pandémie et devaient y obtenir les perfusions”, a-t-il déclaré.

“Et nous nous sommes éloignés de cet appel, je dirais, un peu tristes parce que nous avons réalisé qu’il y avait [were] trop d’obstacles.”

C’est là que l’histoire d’Ayla est entrée en “territoire miraculeux”, a déclaré Zahid. À la suite de cet appel initial à la fin de 2020, Zahid et Qureshi ont appris que les experts médicaux avaient continué à discuter du transfert du traitement à Ottawa – et qu’ils allaient y donner suite.

J’espère vraiment qu’elle aura une vie heureuse, saine et très épanouissante, et que Pompe ne deviendra en aucun cas un obstacle pour elle. -Sobia Qureshi, la mère d’Ayla Bashir

Chakraborty a déclaré que c’est grâce à des discussions avec la Dre Karen Fung-Kee-Fung de l’Hôpital d’Ottawa qu’ils ont réalisé qu’il y avait quelques raisons pour lesquelles ils pouvaient le faire à Ottawa à la place.

“L’une est la procédure pour accéder réellement à la circulation fœtale, accéder au sang fœtal et infuser le traitement, c’est quelque chose qui se fait depuis les années 1980”, a-t-il déclaré. “Donc, la procédure était quelque chose avec laquelle elle avait beaucoup d’expérience.”

“Le traitement était également un traitement standard pour la maladie de Pompe, et c’est celui que nous administrons ici aux enfants atteints de la maladie de Pompe. Mais il a été administré par le biais de cette procédure spéciale pour accéder à la circulation fœtale.”

Avec le transfert du processus à Ottawa, Qureshi et Zahid ont pu obtenir le traitement nécessaire pour Ayla.

“Toute cette expérience a été un tourbillon”, a déclaré Zahid. “Mais … nous avons eu tellement de chance de travailler avec toutes les personnes avec lesquelles nous avons travaillé parce qu’elles ont vraiment fait en sorte que cela se produise alors que nous pensions que cela ne se produirait pas.”

Ayla lors d’une séance de perfusion au CHEO. (André Coutu/Maison des médias du CHEO)

“Le meilleur exemple que j’ai jamais entendu”

Selon Tarnopolski, l’expert en maladies rares à McMaster, l’un des principaux avantages de ce traitement par rapport aux autres est le timing.

“Nous aimons traiter tôt, car une fois que vous avez des dommages au muscle du diaphragme cardiaque et de votre muscle squelettique, il est très difficile d’inverser cela, donc vous économisez à peu près ce que vous avez”, a-t-il déclaré.

“C’est donc le meilleur exemple que j’ai jamais entendu et en fait une façon assez ingénieuse de donner un traitement pré-symptomatique à une maladie qui progresse très rapidement au cours des premiers mois de la vie.”

Il y a aussi la question de ce qu’on appelle les réponses immunogènes négatives, que Tarnopolski dit que ce traitement aide à éviter.

“Lorsque vous infusez une protéine à quelqu’un, cela provoque une réponse immunologique”, a-t-il déclaré. “Donc in utero, vous êtes plus privilégié sur le plan immunologique, faute d’un meilleur terme, et vous ne montez pas la même réponse immunitaire.”

“Par conséquent, il y aurait moins d’accumulation ultime d’anticorps, ce qui peut annuler ou atténuer les avantages de l’enzymothérapie substitutive.”

Grâce au traitement in utero, Ayla peut bouger, parler et jouer comme un enfant moyen de 17 mois. (André Coutu/Maison des médias du CHEO)

Malgré ce “double bonus”, Tarnopolsky a déclaré que le traitement serait difficile à reproduire à nouveau.

“C’est un scénario si rare, que tant de choses se sont réunies pour leur permettre de donner cela à quelqu’un in utero par rapport à la naissance, puis vous êtes diagnostiqué”, a-t-il déclaré.

“Il ne sera disponible que dans un ensemble très rare de circonstances, où les parents savent qu’ils sont porteurs – et la seule façon de savoir que vous êtes porteur est si vous avez eu un enfant … et puis tu aurais été testé.”

Le traitement, comme d’autres interventions fœtales, comporte le risque d’accouchement prématuré, note l’étude.

Tarnopolsky a déclaré qu’il était ravi de voir comment Ayla se développait et très heureux pour la famille.

Quant à Qureshi, elle espère juste que le traitement continuera à fonctionner correctement et que sa fille aura la chance de grandir comme n’importe quel autre enfant.

“J’espère vraiment qu’elle aura une vie heureuse, saine et très épanouissante, et que Pompe ne deviendra en aucun cas un obstacle pour elle”, a-t-elle déclaré.

