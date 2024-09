Une maladie fongique qui tue les chauves-souris est liée à des milliers de décès de nourrissons aux États-Unis

Petite chauve-souris brune présentant des symptômes du syndrome du WNS | Avec l’aimable autorisation de l’Université de l’Illinois/Steve Taylor

Au cours des 20 dernières années, une maladie fongique appelée syndrome du museau blanc (WNS) a tué plus de six millions de chauves-souris aux États-Unis, provoquant un déclin sévère de la population de nombreuses espèces de chauves-souris. 90 pour cent Des populations de chauves-souris à longues oreilles, de petites chauves-souris brunes et de chauves-souris tricolores qui peuplaient autrefois l’Amérique du Nord sont désormais mortes à cause de cette infection.

Ce qui est encore plus choquant, c’est que la diminution de la population de chauves-souris a été corrélée à la mort de milliers de bébés humains. Alors, quel pourrait être le lien ? Une nouvelle étude révèle qu’à mesure que le nombre de chauves-souris diminuait, l’utilisation de pesticides chimiques dans les fermes d’Amérique du Nord a augmenté de façon spectaculaire (bien que toujours dans les limites réglementaires).

« J’ai constaté que le taux de mortalité infantile interne (TMI) augmentait dans les années suivant la détection du WNS. » Par exemple, « lorsque les agriculteurs ont augmenté leur utilisation de pesticides, le taux de mortalité infantile a augmenté de près de 8 pour cent. Cela correspond à 1 334 décès infantiles supplémentaires. Ou, pour chaque augmentation de 1 pour cent des pesticides, il y a eu une augmentation de 0,25 pour cent du taux de mortalité infantile », a déclaré l’auteur de l’étude. Remarques.

Les chauves-souris se nourrissent d’insectes nuisibles aux cultures, agissant comme des pesticides naturels. Ainsi, pendant des années, les agriculteurs d’Amérique du Nord ont fait appel aux chauves-souris pour lutter contre les nuisibles dans leurs fermes, réduisant ainsi leur dépendance aux pesticides chimiques.

Cependant, depuis l’apparition du syndrome du museau blanc en 2006, la population de chauves-souris est en constante diminution. En réponse, les agriculteurs utilisent de plus en plus de pesticides dans les zones où les populations de chauves-souris sont en déclin. études montrent que les produits chimiques nocifs qui composent ces pesticides finissent par se retrouver dans notre nourriture et notre eau.

Frank a testé plusieurs explications alternatives pour expliquer la hausse de la mortalité infantile, notamment la crise économique, les changements climatiques et la crise des opioïdes, mais aucune d’entre elles n’a permis d’expliquer cette augmentation. Le seul facteur constant était l’augmentation de l’utilisation des pesticides.

Qu’est-ce que le syndrome du museau blanc ?

Lorsque les chauves-souris insectivores hibernent dans des grottes sombres et froides, elles peuvent entrer en contact avec Pseudogymnoascus destructansCe pathogène commence à se développer sur les ailes et le museau des chauves-souris, provoquant chez les animaux en hibernation une perte de leurs réserves de graisse et d’énergie.

Graphique montrant la mortalité infantile avant et après l’épidémie de WNS. Crédits image : Institut de politique énergétique de l’Université de Chicago

À mesure que l’infection se développe sur les chauves-souris, elle développe une apparence blanche et duveteuse autour de leur nez, d’où son nom. Elle perturbe les cycles d’hibernation de ces chauves-souris, les obligeant à se réveiller plus fréquemment. Elles finissent donc par utiliser leurs réserves de graisse plus rapidement. À la fin de l’hibernation, elles se réveillent avec un niveau d’énergie très bas et sont affamées.

Pire encore, ils commencent à perdre de l’énergie à deux fois le taux des chauves-souris en bonne santé. Chaque jour qui passe, leur corps s’affaiblit, ce qui finit par les conduire à la mort. De plus, comme les chauves-souris peuvent attraper la maladie par simple contact physique, l’infection se propage rapidement, tuant d’un coup des colonies entières de chauves-souris.

Les agences gouvernementales et les scientifiques ont mis au point des solutions allant des vaccins aux probiotiques en passant par les traitements aux UV. Cependant, toutes ces méthodes ont leurs limites et il faudra du temps pour démontrer leur efficacité.

« Disposer d’une grande variété d’outils nous donne la possibilité de travailler sur plusieurs scénarios. Cependant, le traitement idéal serait un traitement qui pourrait être utilisé dans presque toutes les situations et qui profiterait aux chauves-souris pendant des années après une seule application », a déclaré Jonathan Reichard, coordinateur adjoint national du syndrome du nez blanc au US Fish & Wildlife Service. dit.

Les pesticides ne peuvent pas compenser les chauves-souris

Selon l’économiste environnemental Eyal FrankAprès le déclin important des populations de chauves-souris, les agriculteurs ont commencé à utiliser davantage d’insecticides dans l’espoir de protéger leurs rendements et de les empêcher de subir des pertes de revenus agricoles.

Cependant, l’étude montre qu’en plus d’entraîner des conséquences néfastes sur la santé et peut-être des taux de mortalité infantile plus élevés, les pesticides chimiques diminuent également les revenus des agriculteurs.

Par exemple, alors que l’utilisation d’insecticides a augmenté de 31 % après l’apparition du WNS, les revenus des agriculteurs ont diminué de 29 %. En effet, les pesticides ont certes protégé les récoltes, mais ont provoqué une forte baisse de la qualité des cultures.

« En combinant cette perte de revenus avec le coût des pesticides, les agriculteurs des communautés qui ont connu la mort des chauves-souris ont perdu 26,9 milliards de dollars entre 2006 et 2017. En ajoutant à ces pertes les 12,4 milliards de dollars de dommages causés par la mortalité infantile, le coût sociétal total de la mort des chauves-souris dans ces communautés s’élève à 39,6 milliards de dollars », a déclaré Frank.

« Ces résultats apportent une validation empirique aux prédictions théoriques antérieures sur la manière dont les perturbations des écosystèmes peuvent avoir des coûts sociaux importants », a-t-il ajouté.

Cela montre que la société doit payer un prix élevé lorsque les systèmes de lutte biologique contre les nuisibles, comme les chauves-souris, commencent à disparaître, et ce coût est bien plus élevé que ce qui est nécessaire pour protéger les chauves-souris en premier lieu. La priorité des agriculteurs, des agences gouvernementales et des scientifiques devrait donc être d’inventer et d’adopter des pratiques qui pourraient sauver la population de chauves-souris.

Le étude est publié dans la revue Science.