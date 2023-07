Une maladie cérébrale dégénérative CTE découverte pour la première fois chez une athlète professionnelle

Des chercheurs australiens ont découvert le premier cas d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) chez une athlète professionnelle.

Le cerveau de l’ancienne joueuse de football australienne Heather Anderson a été donné à la science après que le joueur de 28 ans mort par suicide en 2022. Il a été constaté qu’elle répondait aux critères de « CTE de bas stade ».

« Alors que la représentation des femmes dans les sports de contact professionnels augmente, il semble probable que davantage de cas de CTE seront identifiés chez les athlètes féminines », ont écrit les auteurs de l’article, publié le 30 juin dans la revue. Acta Neuropathologique.

« Étant donné la plus grande susceptibilité des femmes aux commotions cérébrales, il est urgent de reconnaître les risques et d’instituer des stratégies et des politiques pour minimiser les lésions cérébrales traumatiques dans les sports de contact féminins de plus en plus populaires. »

La CTE est une maladie cérébrale progressive associée à des lésions cérébrales traumatiques répétées, notamment des commotions cérébrales et des coups répétés à la tête. La maladie peut provoquer des pertes de mémoire, des sautes d’humeur violentes, la dépression et d’autres troubles cognitifs.

Footballeur depuis l’âge de 5 ans

Le CTE est devenu un sujet de préoccupation pour de nombreuses organisations sportives, dont la Ligue nationale de hockey. Selon la Concussion Legacy Foundation Canada, 16 des 17 joueurs de la LNH étudiés ont reçu un diagnostic de CTE.

Les six auteurs du rapport affirment que les sports de contact où les blessures à la tête surviennent fréquemment sont historiquement dominés par les hommes, ce qui explique probablement pourquoi le CTE se retrouve plus souvent chez les hommes. Il n’y avait eu qu’une « poignée » de cas de CTE signalés chez les femmes, et aucun chez les athlètes professionnels jusqu’à présent, selon le rapport.

Anderson, qui a joué au football australien dès l’âge de cinq ans, dont sept matchs dans la version féminine de la Ligue australienne de football en 2017, était également un soldat de l’armée australienne. Le rapport note que certains cas de CTE ont été diagnostiqués chez des militaires souffrant de traumatismes crâniens répétitifs, mais qu’aucune commotion cérébrale n’a été signalée au cours des neuf années de service d’Anderson.

Le club de football d’Adélaïde est profondément attristé par le décès inattendu de la joueuse de Premiership Heather Anderson. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis. pic.twitter.com/4aUz8GZ8p7 —@CrowsAFLW

Anderson n’avait aucun antécédent connu d’abus d’alcool ou de médicaments sans ordonnance, et elle n’avait montré aucun signe de dépression ou de comportement inhabituel dans les mois qui ont précédé sa mort, selon les auteurs.

« Elle avait subi une commotion cérébrale diagnostiquée, avec quatre autres commotions cérébrales possibles non officiellement diagnostiquées mais suspectées par la famille », ont écrit les auteurs.

La famille a fait don de son cerveau au Banque australienne de cerveaux sportifs.

Le rapport indique qu’il n’y a pas suffisamment de données pour relier le CTE et le suicide, mais note que « les décès par suicide ne sont pas rares dans les cohortes où le CTE est recherché à l’autopsie ».

« C’était une surprise, mais pas une surprise », a déclaré le père de Heather, Brian Anderson, à une émission australienne d’actualités. 7h30.

« Je n’ai pas vraiment fait tout mon possible pour en discuter avec les gens. Et je pense que maintenant que ce rapport a été publié, j’essaie en quelque sorte de réfléchir à la façon dont cela pourrait se passer pour les sportives du monde entier. »