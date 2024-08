Une majorité d’habitants de l’Utah approuvent la décision de Cox de soutenir Trump

Une majorité d’électeurs de l’Utah ont déclaré qu’ils approuvaient le soutien du gouverneur Spencer Cox à l’ancien président Donald Trump, selon un nouveau sondage Deseret News/Hinckley Institute of Politics réalisé par HarrisX.

Bien que cette décision ait surpris certains des proches alliés de Cox, le sondage a révélé que sa décision de monter à bord du train Trump a été une bonne nouvelle pour 58 % des électeurs inscrits dans l’État, soit exactement le même pourcentage qui a voté pour Trump en 2011. 2020.

Malgré le soutien populaire apparent à sa décision, Cox a déclaré aux journalistes lors d’une émission mensuelle en juillet que cette décision n’avait pas été prise pour des raisons politiques.

« Rien de tout cela n’était basé sur un calcul », a déclaré Cox. « Tout cela était simplement basé sur les sentiments intenses que j’ai ressentis au cours de la semaine dernière et de l’année écoulée. »

Jusqu’à récemment, Cox était l’un des rares dirigeants républicains à refuser publiquement son soutien au porte-étendard du parti. Cox a changé de cap peu après l’échec de la tentative d’assassinat contre Trump.

Le gouverneur a écrit à l’ancien président une lettre datée du 14 juillet, dans laquelle il complimentait l’appel de courte durée de Trump à l’unité. Cox s’est engagé à « faire tout ce qu’il peut pour aider » Trump à remporter l’élection afin de « faire baisser la température dans ce pays ». Lors d’une conférence de presse ultérieure, Cox a confirmé que son soutien se traduirait par un vote pour Trump en novembre.

La décision de Cox est intervenue un mois après une primaire républicaine controversée au cours de laquelle son adversaire, le représentant de l’État Phil Lyman, a attaqué à plusieurs reprises Cox pour son attitude tiède envers Trump. Et elle est intervenue juste une semaine après que Cox a déclaré dans un communiqué Entretien avec CNN il ne voterait pas pour le candidat républicain en 2024.

Selon l’enquête Deseret News/Hinckley Institute, plus d’un tiers des électeurs de l’Utah, soit 34 %, ont déclaré approuver fortement le revirement de Cox concernant la réélection de Trump. Cette enquête a également révélé que 31 % des électeurs de l’Utah avaient une opinion « très favorable » de Trump. Un quart des électeurs de l’Utah approuvent plutôt le soutien de Cox, 11 % le désapprouvent plutôt et 22 % le désapprouvent fortement. Un peu moins de 10 % ont déclaré ne pas être sûrs.

Le sondage L’enquête a été menée du 2 au 9 août auprès de 800 électeurs inscrits dans l’Utah par HarrisX. La marge d’erreur de l’échantillon est de +/- 3,5 points de pourcentage.

Retrouvez l’ensemble des données du dernier sondage Deseret News/Hinckley Institute Utah ici.

Sondage-Cox-Trump

Que pensent les républicains du soutien de Cox à Trump ?

Dans sa lettre de soutien, Cox a exprimé l’espoir que Trump puisse conduire le pays vers « une nouvelle ère de paix, d’unité et de prospérité ». Le gouverneur a ensuite clarifié cela dans une interview avec L’Atlantique que son insistance sur le fait de « Mieux vaut être en désaccord » pourrait être mieux mise en œuvre s’il était officiellement « dans l’équipe » de Trump.

Cox avait auparavant revendiqué il n’est pas « anti-Trump », mais il a simplement de « sérieux problèmes » avec certaines politiques et frasques de l’ancien président. Après l’émeute du 6 janvier, Cox appelé Il a appelé Trump à démissionner, affirmant que cela « serait bon pour la nation ». Plus tôt cette année, Cox a déclaré que les républicains feraient « une énorme erreur » s’ils nommaient à nouveau Trump. En juin, Politico déclaré Cox, « le nouveau visage du scepticisme à l’égard de Trump à droite ».

Près de 80 % des électeurs républicains de l’Utah ont déclaré approuver le changement de ton de Cox, selon le sondage. La moitié des républicains de l’Utah ont déclaré qu’ils «approuvaient fortement», 29 % ont déclaré qu’ils «approuvaient plutôt», 7 % ont déclaré qu’ils désapprouvaient et 6 % ont déclaré qu’ils «désapprouvaient fortement».

L’inverse a été observé chez les électeurs démocrates de l’Utah : 15 % ont approuvé et 80 % ont désapprouvé le soutien de Cox. Les électeurs indépendants étaient divisés en deux, avec 44 % d’entre eux approuvant le soutien de Cox et 44 % le désapprouvant.

« L’extrémisme, la division et la haine incarnés par Trump ne représentent pas ce que nous sommes en tant qu’Utahns », a déclaré le candidat démocrate au poste de gouverneur Brian King, soulignant le traitement relativement peu enthousiaste que les républicains de l’Utah ont réservé à Trump dans le sondage de préférence présidentielle du GOP de l’État.

« Malheureusement, Cox a décidé qu’il était dans son intérêt politique de tourner le dos à ces habitants de l’Utah et de s’en prendre entièrement à Donald Trump et au programme extrême qu’il représente », a poursuivi King. « Nous construisons une coalition de pragmatiques composée d’habitants de l’Utah de tous les horizons politiques qui recherchent un autre type de leadership. Tous ceux qui sont déçus par le manque évident et constant de courage politique du gouverneur sont les bienvenus pour nous rejoindre – pour le meilleur. »

L’approbation de Will Cox incitera-t-elle les habitants de l’Utah à soutenir Trump ?

Cox a passé la matinée de lundi avec Trump au cimetière national d’Arlington pour rendre hommage aux 13 militaires américains tués à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul il y a trois ans, le 26 août 2021. La visite comprenait une séance photo des deux hommes debout et marchant ensemble.

Cox est considéré comme un gouverneur assez populaire, avec un taux d’approbation qui approche régulièrement les 65 %. Le sondage Deseret News/Hinckley Institute of Politics a révélé que le revirement de Cox à l’égard de Trump a un certain poids auprès des électeurs de l’Utah.

Près d’un quart (23 %) des électeurs de l’Utah, dont un tiers (32 %) des républicains, ont déclaré que le soutien de Cox à Trump les rendait plus susceptibles de voter pour Trump.

La grande majorité des électeurs, 64 %, ont déclaré que le soutien de Cox n’avait pas d’impact sur la façon dont ils votent à l’élection présidentielle, tandis que 13 % ont déclaré que cela les rendait moins susceptibles de voter pour Trump.

Le même sondage Deseret News/Hinckley Institute of Politics a révélé que Cox est en passe de remporter une réélection avec une large marge lors des élections générales.

Si l’élection du gouverneur de l’Utah avait lieu aujourd’hui, le sondage a révélé que 59 % des électeurs inscrits de l’Utah déclarent qu’ils voteraient pour Cox, le candidat républicain ; 19 % déclarent qu’ils voteraient pour King, le candidat démocrate ; et 23 % déclarent qu’ils ne savent pas ou ne sont pas sûrs.

L’avance de Cox a augmenté de 4 points de pourcentage lorsque les électeurs indécis ont été invités à choisir entre les deux principaux candidats des partis dont les noms apparaîtront sur le bulletin de vote en novembre.