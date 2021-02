Le sénateur Bill Cassidy (R-LA) était le seul républicain à avoir voté différemment de ce qu’il avait fait plus tôt cette année. | Mark Wilson / Getty Images

La plupart des républicains, cependant, ont voté pour rejeter le procès, suggérant que la condamnation de Trump est peu probable.

Les républicains du Sénat, lors d’un vote mardi sur la constitutionnalité du procès de destitution, ont signalé une fois de plus qu’il est peu probable qu’ils condamnent l’ancien président Donald Trump.

Bien que le Sénat ait globalement voté 56-44 que le procès était constitutionnel, seuls six républicains étaient d’accord, indiquant que la plupart des participants à la conférence du GOP étaient favorables à la fin des débats. Ce vote fait suite à des heures de présentations par des responsables de la mise en accusation de la Chambre et des avocats de la défense expliquant leurs arguments pour et contre la compétence du Sénat sur la destitution de Trump.

En fin de compte, la plupart des républicains ont marqué leur accord avec l’argument de l’équipe de la défense, ce qui a conduit à une ventilation des voix similaire à celle d’un autre vote qui a eu lieu fin janvier, lorsque les sénateurs ont également pesé la constitutionnalité du procès. Lors de ce vote, cinq législateurs républicains ont soutenu la poursuite du procès, tandis que 45 de leurs collègues n’étaient pas d’accord.

Les républicains qui ont rejoint les démocrates pour voter en faveur du procès en janvier et mardi sont les sensés Mitt Romney (UT), Susan Collins (ME), Lisa Murkowski (AK), Ben Sasse (NE) et Pat Toomey (PA ). Le sénateur Bill Cassidy (R-LA) a voté contre le procès en janvier, mais s’est joint à ces cinq pour voter mardi pour sa constitutionnalité.

Bill Cassidy a dit @tedbarrettcnn c’était une «très bonne ouverture» de la part des directeurs de la Chambre et des «très bons arguments» sur la question constitutionnelle «J’ai toujours dit que j’aborderais cela avec un esprit ouvert et que j’écouterais en tant que juré impartial des deux côtés. – Manu Raju (@mkraju) 9 février 2021

Les républicains ont largement déclaré qu’ils avaient l’intention d’écouter les preuves pour et contre la destitution avant de décider de condamner Trump. Cependant, leurs votes sur la constitutionnalité du procès servent effectivement de procuration de la façon dont ils penchent actuellement – suggérant que la majorité de la conférence votera probablement pour l’acquittement.

Selon un décompte du New York Times, huit autres législateurs républicains – en plus des six qui ont voté pour affirmer la constitutionnalité du procès – n’ont pas encore annoncé leur position sur la condamnation, ce qui signifie que les 36 autres ont déjà décidé d’acquittement.

Compte tenu de cette dynamique et du vote de mardi, le Sénat devrait être bien en deçà du seuil de 67 membres nécessaire pour condamner Trump de destitution, puisque 17 républicains devraient rejoindre les démocrates pour le faire.

Les républicains ont mis en doute la constitutionnalité du procès pour l’empêcher d’avancer

Le premier jour du deuxième procès de destitution de Trump était principalement axé sur les débats sur sa constitutionnalité, puisque les républicains ont de plus en plus soutenu qu’il était inconstitutionnel de juger un ancien président – même si la plupart des juristes ne sont pas d’accord, un fait que les responsables de la destitution de la Chambre démocrate ont souligné mardi.

Comme l’a expliqué Ian Millhiser de Vox, une majorité de juristes ont conclu que la tenue d’un procès en destitution pour un ancien président serait constitutionnelle. Cependant, le précédent sur la façon de gérer la destitution d’un ancien fonctionnaire du gouvernement est moins clair: en 1876, le secrétaire à la Guerre William Belknap a été confronté à un procès au Sénat après avoir déjà démissionné, et bien qu’une majorité ait voté en faveur du procès, deux- les tiers n’ont pas voté pour condamner, plusieurs législateurs se disant préoccupés par la constitutionnalité de la procédure.

Les responsables de la mise en accusation de la Chambre et l’avocat de Trump ont présenté mardi leurs arguments respectifs à ce sujet, les démocrates soulignant que la destitution est toujours viable pour les fonctionnaires qui ont quitté leurs fonctions parce que les auteurs de la Constitution l’ont conçue comme un moyen de garantir la responsabilité, tandis que les avocats de Trump ont essayé de peindre le procès comme un effort partisan à des fins politiques.

«Le texte de la Constitution indique clairement qu’il n’y a pas d’exception de janvier au pouvoir de destitution. Que le président ne peut pas commettre de graves infractions dans leurs derniers jours et échapper à toute réponse du Congrès », a souligné le représentant Joe Neguse (D-CO). Les démocrates ont également cité des exemples historiques, comme la destitution du sénateur du Tennessee William Blount, pour montrer que les législateurs dans le passé ont toujours été mis en accusation après qu’ils ne sont plus en fonction.

Pendant ce temps, dans un argument sinueux, l’avocat de Trump a répliqué en essayant de décrire tout l’exercice comme un exercice purement politique. «Nous sommes vraiment ici parce que la majorité de la Chambre des représentants ne veut pas affronter Donald Trump en tant que rival politique», a affirmé l’avocat de Trump, Bruce Castor. (Si Trump était condamné par le Sénat, les législateurs pourraient alors l’empêcher d’occuper une future fonction fédérale.)

En fin de compte, comme le laisse entendre le résultat du vote final sur la constitutionnalité, leurs arguments ne semblaient que réaffirmer la position des sénateurs, des deux côtés de l’allée.