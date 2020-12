Le président élu américain Joe Biden enlève son masque facial avant d’annoncer les membres de son équipe de santé en décembre. | Chip Somodevilla / Getty Images

La plupart des gens pensent que les masques devraient être portés dans les lieux publics et autour des personnes extérieures à leur foyer.

Lorsque le président élu Joe Biden prend ses fonctions, l’une des actions qu’il s’est engagé à mettre en œuvre au cours de ses 100 premiers jours est un mandat de masque fédéral, qui obligerait les gens à porter des masques faciaux dans les bâtiments fédéraux et dans les transports inter-États pour empêcher la propagation du coronavirus. . Selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress, la plupart des Américains adhèrent à ce plan, 69% des électeurs probables déclarant soutenir cette politique.

Ce support reflète la prise en charge de l’utilisation du masque dans son ensemble, 72% des personnes interrogées étant d’accord pour dire que les masques devraient être obligatoires dans tous les lieux publics et 66% affirmant qu’ils devraient être portés autour de toute personne en dehors de la maison. Les deux déclarations ont recueilli le soutien de la majorité des gens des deux partis, bien qu’une plus petite proportion de républicains les approuvent.

Le mandat de masque de Biden s’appliquerait aux lieux publics fédéraux tels que les bureaux de poste, les palais de justice et les trains, tandis que les États seraient en mesure d’imposer leurs propres règles ailleurs. Le mandat suit les directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui encouragent les gens à porter des masques faciaux afin de réduire la propagation des gouttelettes qui peuvent transmettre le coronavirus lorsque les gens parlent, toussent et éternuent.

Dans le cadre de son plan contre les coronavirus, Biden a également déclaré qu’il s’efforçait de s’assurer que la plupart des écoles disposent des ressources nécessaires pour rouvrir en toute sécurité dans les 100 premiers jours. Et actuellement, il y a une légère division sur le moment où les gens pensent que les écoles devraient rouvrir: 27% des sondés pensent qu’elles devraient être ouvertes maintenant; 35 pour cent pensent qu’ils devraient ouvrir lorsqu’ils ont le financement nécessaire pour mettre en œuvre les protections et le faire en toute sécurité; et 32 ​​pour cent pensent qu’ils devraient ouvrir lorsque le vaccin est largement distribué.

Parmi les autres politiques relatives aux coronavirus qui ont reçu un solide soutien dans le sondage, citons l’accès gratuit au vaccin (85%), les tests gratuits de coronavirus (78%), l’accès aux tests de coronavirus auto-administrés à domicile (65%), l’augmentation des options de test mobile et la conduite. via les sites (81%), et la mise en œuvre d’un verrouillage d’un mois pour ralentir la propagation du coronavirus (52%).

Le moment choisi pour l’adoption d’un vaccin était un autre domaine quelque peu contrasté: 38% des gens ont dit qu’ils le prendraient dès qu’ils le pourraient; 16 pour cent ont dit qu’ils le feraient après quelques personnes qu’ils savaient déjà avoir; 27 pour cent ont dit qu’ils le prendraient après que beaucoup de gens l’aient fait; et 19 pour cent ont dit qu’ils ne le prendraient jamais. Une proportion beaucoup plus élevée de républicains (31%) et d’indépendants (19%) ont déclaré qu’ils ne l’accepteraient jamais, par rapport aux démocrates (8%).

Le sondage a été mené du 19 au 21 décembre auprès de 1 104 électeurs probables et a une marge d’erreur de 2,9 points de pourcentage. Ses résultats indiquent une large ouverture aux politiques que Biden a élaborées pour lutter contre la pandémie, bien qu’il existe une gamme d’opinions sur le moment précis qui les entoure.