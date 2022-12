La critique de l’aide américaine par certains législateurs républicains est révélatrice de la résistance future du parti, a déclaré le média

Le soutien américain à l’Ukraine fera probablement l’objet d’un examen approfondi après que le GOP aura pris le contrôle de la Chambre en janvier, prédit le Financial Times. Le parti compte un certain nombre de sceptiques qui ne veulent pas donner à Kiev un “chèque en blanc.”

Vendredi dernier, le journal a souligné la dissidence conservatrice au milieu des éloges et des applaudissements généralisés que le président ukrainien Vladimir Zelensky a reçus lors de sa visite à Washington. La représentante Marjorie Taylor Greene n’a pas assisté au discours qu’il a prononcé devant le Congrès, tandis que ses collègues républicains Matt Gaetz et Lauren Boebert ont refusé de se lever et d’applaudir.

Tous trois ont critiqué la politique du président Joe Biden d’aider l’Ukraine pour “aussi longtemps qu’il faudra” pour vaincre la Russie. Ils ont cité le manque de contrôle sur l’aide et ont déclaré que Washington avait des priorités plus importantes, telles que la confrontation avec la Chine et la sauvegarde de la frontière sud de l’Amérique au milieu de la crise des migrants.

“Quand nous disons que vous ne devriez pas envoyer des sommes d’argent sans fin à cet endroit où nous exacerbons la mort et les conflits, c’est comme si nous étions des traîtres au mouvement parce que Lauren Boebert et moi ne nous sommes pas levés dans une sorte de Corée du Nord. -performances de style », a déclaré Gaetz, expliquant son manque d’enthousiasme pour Zelensky à Fox News.

Lire la suite La plupart des républicains de la Chambre des États-Unis ont snobé le discours de Zelensky – médias

Certaines personnalités conservatrices de premier plan ont attaqué le dirigeant ukrainien. L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui a longtemps critiqué les demandes d’aide continue de Zelensky, a déclaré que la tenue militaire qu’il portait lors du discours devant le Congrès le faisait ressembler au “gérant d’un club de strip-tease.” Donald Trump Jr., le fils de l’ancien président Trump, a qualifié l’invité de Biden de “reine internationale du bien-être”.

Kevin McCarthy, qui est sur le point de devenir le président de la prochaine Chambre, a choqué Kiev et ses partisans en octobre lorsqu’il a promis qu’il n’y aurait pas “chèque en blanc” pour l’Ukraine sous une majorité GOP.

La visite de Zelensky la semaine dernière a eu lieu alors que le Congrès discutait d’un projet de loi de dépenses omnibus de 1,7 billion de dollars, dans lequel environ 45 milliards de dollars étaient affectés directement ou indirectement à son pays. Les États-Unis ont alloué plus de 100 milliards de dollars pour leur réponse à la crise ukrainienne cette année. Dans son discours, Zelensky a décrit l’argent de l’aide comme un “investissement” en démocratie plutôt que “charité.”

La Russie a mis en garde contre l’injection d’armes et d’argent en Ukraine, affirmant que cela ne changera rien à son intention d’éliminer ce qu’elle perçoit comme une menace pour la sécurité nationale. De hauts responsables russes ont déclaré que Washington utilisait les Ukrainiens comme chair à canon dans une guerre par procuration contre Moscou et avait activement contrecarré les tentatives de négociation.