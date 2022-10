Une maison sur le thème d’Orca arrive sur le marché dans le Grand Victoria – Kelowna Capital News

Une liste de Sooke parfaitement écrite par les orques fait tourner Internet.

Inscrite pour un peu moins de 1,6 million de dollars, la maison de trois chambres et quatre salles de bains présente des éléments de conception qui font sensation sur les réseaux sociaux. Mais les commentateurs n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que les annonces de la maison ne mentionnent pas la baleine dans la pièce.

Construite en 2016, selon la liste MLS, cette maison personnalisée offre une vue sur le détroit de Juan de Fuca et jouxte un parc de 3 500 acres. Située près de Victoria, cette maison dispose de plus de 3 000 pieds carrés d’espace de plancher fini avec des caractéristiques architecturales courbes et un plafond en cèdre à rainure et languette.

Les finitions personnalisées non mentionnées dans la liste – plusieurs statues d’orques dans toute la propriété – ont attiré l’attention des utilisateurs de Twitter. Avec certains incapables de laisser passer l’occasion de jeux de mots. Un utilisateur a noté “qu’est-ce qui est si bizarre? Cela ressemble à une belle maison de baleine.”

Vous passerez un bon moment à vivre dans cette maison de la Colombie-Britannique, au Canada. Actuellement en vente pour 1 599 000 $CAN. pic.twitter.com/t9ucLIhHjm — Zillow Gone Wild 🏡 (@zillowgonewild) 12 octobre 2022

Un autre a demandé : “Est-ce que j’ai besoin de l’acheter, ou puis-je juste le louer pour quelques nuits ?”

D’autres ont noté que c’était la maison de leurs rêves, prouvant que n’importe quelle nageoire est possible.

