Une maison dans les Hamptons louée pour 2 millions de dollars pour l’été, alors que la demande dépasse de loin l’offre record de maisons à vendre et à louer, selon les courtiers.

Le nombre de maisons mises en vente dans les Hamptons a chuté de 41% au premier trimestre, marquant la baisse la plus rapide jamais enregistrée, selon un rapport de Douglas Elliman et Miller Samuel. Le prix de vente médian, qui a bondi de 31% à 1,3 million de dollars, est désormais 20% plus élevé que le prix de vente médian à Manhattan.

«Je n’ai jamais vu le marché des Hamptons comme celui-ci – jamais», a déclaré Gary DePersia, l’un des meilleurs courtiers des Hamptons depuis plus de 25 ans. «Dès qu’une propriété est mise en location ou à vendre, elle est immédiatement arrachée».

Alors que les marchés à travers le pays connaissent une pénurie de maisons à vendre, l’offre est particulièrement serrée dans ces communautés balnéaires exclusives de New York. Les familles qui ont fui vers les Hamptons pendant les premiers jours de la pandémie de Covid restent, préférant se rendre à New York uniquement en cas de besoin. Le boom boursier et la flambée des prix des actifs ont conduit à une explosion de richesse que même les courtiers des Hamptons considèrent comme sans précédent. Et le manque de matériaux de construction et de terrains a empêché les constructeurs de répondre à la demande.

Un domaine de 42 acres à Southampton vient de passer un contrat pour plus de 100 millions de dollars, ont déclaré des courtiers, marquant l’accord le plus cher depuis des années pour les Hamptons. À East Hampton, il y a eu quatre accords récents pour plus de 50 millions de dollars, a déclaré DePersia.

Les ventes du premier trimestre dans les Hamptons ont été les plus fortes en six ans, selon Douglas Elliman et Miller Samuel, suggérant que le marché montre peu de signes de refroidissement.

Du côté de la location, les courtiers ont déclaré que la pénurie de logements à vendre avait également entraîné une pénurie de locations. Les propriétaires qui louaient généralement leur maison pour l’été vendent maintenant – ou décident de ne pas louer du tout, car les voyages en Europe et dans d’autres destinations haut de gamme sont toujours limités par Covid.

La pénurie de location a conduit à une flambée des prix, avec peu de place pour la négociation, ont déclaré les courtiers.

DePersia a déclaré qu’une maison à Sagaponack, louée pour 90 000 dollars en juillet dernier, était louée pour 225 000 dollars en juillet. À l’extrémité «inférieure», les maisons qui se louaient à 35 000 $ vont maintenant à 60 000 $.

Il a dit qu’il avait une longue liste de clients qui cherchaient à louer des maisons haut de gamme entre 400 000 $ et 600 000 $ pour la saison, mais qu’il n’y en avait tout simplement pas de disponibles.

«J’aurais aimé en avoir 10», a-t-il déclaré. « Je pourrais tous les louer. »

Les locations sont prises presque aussitôt qu’une annonce est publiée. Le courtier Rima Mardoyan a déclaré que certains clients fortunés arrivaient en hélicoptère ou en avion pour voir une propriété le jour même de sa liste – pour la trouver louée au moment de leur arrivée.

« Je dis aux gens, vous ne pouvez pas attendre pour décider. Vous devez le prendre tout de suite », a-t-elle déclaré.

Mardoyan et d’autres courtiers ont déclaré qu’au moins une maison dans les Hamptons avait été louée pour 2 millions de dollars pour l’été, bien que l’accord ait été conclu discrètement sans inscription officielle.

« C’est un tout nouveau niveau de richesse que nous constatons actuellement, même pour les Hamptons », a-t-elle déclaré.

Harald Grant, un courtier de longue date des Hamptons, a déclaré qu’il avait récemment fait une offre au nom d’un client de louer une maison en bord de mer pour l’été pour 2 millions de dollars. Il a été rejeté.

«Je lui ai offert 2 millions de dollars et le propriétaire a dit non», a déclaré Grant. « Pouvez-vous imaginer? C’est un monde différent maintenant. »

Certains propriétaires ont commencé à dépasser les prix, ont déclaré des courtiers, demandant 500 000 dollars pour une maison de taille moyenne loin de l’eau ou avec des intérieurs anciens. Pourtant, Mardoyan a déclaré qu’elle ne serait pas surprise si les guerres d’enchères désormais courantes pour les ventes dans les Hamptons commencent à se propager aux locations, les locataires se faisant concurrence pour offrir plus que le prix demandé.

« Ce n’est pas encore arrivé », a-t-elle dit. « Mais je pense que c’est la phase suivante. Les gens veulent être ici et ils ont l’argent. »