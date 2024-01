Une maison moderne du milieu du siècle dans la région de Sacramento – appelée « joyau architectural » – se vend 1,325 million de dollars

Une maison moderne du milieu du siècle du comté de Sacramento, centrée autour d’une entrée dans un atrium éblouissant, s’est vendue 50 000 $ de plus que le prix affiché en moins d’un mois.

Lorsque la propriété a été inscrite en décembre 2023, les professionnels de l’immobilier ont qualifié la résidence – construite par l’architecte emblématique de Sacramento Carter Sparks – de chef-d’œuvre du design du milieu du siècle.

La maison, située dans la communauté de Fair Oaks, a été vendue le 17 janvier 2024 pour 1,325 million de dollars. après une cotation pour 1,275 million de dollars.

Matt Jones de Coldwell Banker était l’agent inscripteur et le vendeur de la maison. Propriétaire de Uncommon Projects, une entreprise de rénovation domiciliaire, Jones a méticuleusement restauré la propriété au 8148 Shangrila Lane en mettant l’accent sur la préservation d’autant de détails d’époque et d’autant de savoir-faire original que possible.

L’atrium, accessible par un portail, est visible depuis la cuisine, la salle à manger et le salon au-dessus à travers de vastes murs de verre. L’entrée comprend également une cascade de 8 pieds.

“Son entrée unique par l’atrium central n’a rien à voir avec ce que j’ai vu auparavant”, agent immobilier et expert moderne du milieu du siècle Gaby Moreira de Mod Immobilier » a déclaré au Sacramento Bee lorsque la maison est arrivée sur le marché pour la première fois. « Il apporte tellement de lumière naturelle dans la maison et peut être vu depuis la plupart des pièces – une façon remarquable d’entrer dans votre maison ou d’accueillir des invités. Une mise en page très réfléchie qui fonctionne même à l’époque moderne.

La maison présente de nombreuses caractéristiques appréciées des amateurs du milieu du siècle, telles que l’utilisation intensive de fenêtres en verre ; hauts plafonds de 15 pieds ; une paire de cheminées à deux faces accrocheuses avec des briques et des carreaux de béton restaurés ; et un salon en contrebas avec le canapé intégré d’origine de 20 pieds intact.

Jones a magistralement organisé la maison. Des pièces du milieu du siècle ont été ajoutées, notamment des meubles Herman Miller et des luminaires à bulles.

De plus, les menuiseries et les armoires d’origine en acajou ont été restaurées.

La chambre principale donne sur un patio ensoleillé. La salle de bain attenante est remarquable avec une douche romaine encastrée dotée d’un curseur sur un côté qui s’ouvre directement sur une terrasse.

“C’est définitivement un film spécial de Carter Sparks – différent de tous les autres qu’il a réalisés auparavant”, a ajouté Moreira. “J’aurais aimé qu’ils construisent plus de maisons comme celle-ci, c’est vraiment un joyau architectural à Sacramento.”

Appelée Sleeper House en l’honneur de ses premiers propriétaires, Douglas et Helen Sleeper, la maison dispose de quatre chambres, trois salles de bains et s’étend sur 2 800 pieds carrés sur un terrain de 0,39 acre. La cour arrière comprend une terrasse enveloppante et un aménagement paysager luxuriant.

La carrière de l’architecte Carter Sparks s’est prolongée jusque dans les années 1990. En collaboration avec les constructeurs Bill et Jim Streng, il a conçu près de 4 000 maisons privées et bâtiments civiques et commerciaux dans la grande région de Sacramento. L’utilisation de l’éclairage naturel et des finitions sont une marque de fabrique de son travail.

Le prix de vente de la maison de Shangrila Lane se situe dans le haut de gamme du marché de Fair Oaks, une communauté située à 15 miles au nord-est de Sacramento, selon Ryan Lundquist. Au moment de l’inscription, il y avait trois inscriptions actives à Fair Oaks recherchant 1,6 million de dollars ou plus.

Près de 8 % des ventes à Fair Oaks en 2023 ont dépassé la barre du million de dollars. Plus de 22 % des annonces actuelles de Fair Oaks se situent au-dessus de ce prix. La vente la plus élevée jamais réalisée à Fair Oaks a été une propriété achetée en 2018 par le gouverneur Gavin Newsom pour 3,7 millions de dollars.

De septembre à décembre 2023, le prix de vente médian dans la communauté, qui compte une gamme diversifiée de maisons, était de 599 000 $, avec un prix de vente moyen d’environ 648 000 $.

La maison moderne du milieu du siècle conçue par Carter Sparks à Fair Oaks, en Californie, est dotée de fenêtres du sol au plafond donnant sur l’arrière-cour.