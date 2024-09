Une maison minimaliste à Tokyo dispose de persiennes en bois pour offrir de l’intimité et une ambiance organique à ses résidents

L’architecte japonais Keiji Ashizawa a conçu la maison en béton « Maison à Aoyama ». La maison est dotée de persiennes inspirées de celles des maisons de ville de Kyoto. Ces persiennes ont été intégrées pour créer un sentiment d’intimité dans la maison. Comme son nom l’indique, la maison est située dans le quartier central d’Aoyama et est conçue pour une famille avec un enfant et deux chiens. Comme la maison est située à une intersection très fréquentée, elle a été construite pour offrir un maximum d’intimité aux résidents, c’est pourquoi le béton a été choisi comme matériau de choix

« Nous avons dû choisir un matériau résistant aux perturbations acoustiques et aux vibrations pour le contexte urbain », a déclaré le fondateur du studio Keiji Ashizawa. « Compte tenu de la nécessité d’un sous-sol, d’un toit et d’un balcon, nous avons choisi le béton comme étant la solution la plus adaptée. »

Designer: Keiji Ashizawa

L’entrée de la maison est couverte par de hautes persiennes en bois, qui l’ombragent et offrent de l’intimité. La maison est protégée des voisins et des autres passants. Un bois dur tropical a été utilisé pour construire les persiennes. Le bois Itauba a été sélectionné pour créer un look élégant, élancé et stylé. Itauba est également connu pour sa résistance à l’eau et sa solidité, ce qui en fait un bon choix pour les persiennes.

« Les persiennes créent une atmosphère discrète dans le cadre urbain, avec une ambiance douce, souvent observée dans les maisons de ville traditionnelles de Kyoto », explique Ashizawa. « Elles servent à la fois de protection de l’intimité et de filtre à lumière. »

En entrant dans la maison, vous remarquerez la structure en béton apparent, qui est renforcée par un tas de finitions différentes – plafonds nervurés et murs lavés et sablés. Le béton contraste magnifiquement avec l’extérieur isolé. Les différentes finitions de la maison créent une palette intéressante, les textures nervurées améliorant l’acoustique dans le salon. Les premier et troisième étages comprennent la chambre, tandis que le salon et la salle à manger sont situés au deuxième étage. Les différents étages sont reliés par un escalier en bois en colimaçon, qui se marie parfaitement avec le mobilier en bois pour créer une ambiance organique et chaleureuse.

La maison comprend également un espace pour la collection d’art des clients, parfaitement placé contre des murs neutres. Elle dispose également d’un puits de lumière pour offrir un accès à la lumière naturelle tout au long de la journée, illuminant doucement la maison.