Une maison individuelle à Saratoga se vend pour 3,5 millions de dollars

12164, avenue Scully – Google Street View

Une maison spacieuse située dans le pâté de maisons 12100 de Scully Avenue à Saratoga a de nouveaux propriétaires. La propriété de 2 159 pieds carrés, construite en 1968, a été vendue le 22 août 2023 pour 3 510 000 $, soit 1 626 $ le pied carré. Cette maison de plain-pied bénéficie d’un espace de vie généreux avec quatre chambres et trois salles de bains. La structure extérieure de la maison est dotée d’une toiture/bardeaux en bardeaux de bois. À l’intérieur, une cheminée rehausse l’ambiance du salon. De plus, la maison comprend un garage pour deux voitures, offrant suffisamment d’espace pour le stationnement et le stockage.

