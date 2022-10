Une maison gonflable “morbide” en forme de Titanic provoque l’indignation sur Internet

Depuis le naufrage du Titanic il y a plus de 100 ans, la catastrophe maritime est restée gravée à jamais dans notre mémoire collective, grâce au film à succès de 1997 sur l’incident. Le film a reçu une énorme popularité mondiale. Bien que le film ait une suite dévouée, l’histoire vraie et l’adaptation cinématographique sont tristes et déchirantes. Et ces jours-ci, il semble y avoir une nouvelle raison de se souvenir du Titanic.

Récemment, une vidéo d’une maison gonflable qui ressemble au naufrage du Titanic est devenue virale. L’idée derrière ce produit, cependant, n’a pas plu à beaucoup de gens. Dans une vidéo partagée sur Instagram, vous pouvez remarquer le toboggan gonflable géant en forme de Titanic qui coule. On peut également remarquer que les parents attendent et regardent leurs enfants glisser vers le bas.

« Omg est-ce juste moi ou est-ce mal morbide ? (Mais ça a l’air très amusant !) », a lu la légende postée avec la vidéo.

Le clip a accumulé plus de 9 millions de vues ainsi que des milliers de réactions d’utilisateurs d’Instagram. L’idée du toboggan utilisant une forme Titanic a divisé Internet.

Certains utilisateurs ont trouvé le concept erroné, l’un d’entre eux écrivant : « Faux à tant de niveaux », tandis qu’un autre utilisateur écrivait : « C’est morbide ». Un tiers n’était pas sûr de ce qu’il pensait de l’idée. “Je suis coincé entre les deux”, écrit-il.

Certains utilisateurs, en revanche, ont commenté la façon dont ils réagiraient s’ils étaient sur la diapositive. «Je glisserais littéralement dessus pour prétendre que je glissais sur le vrai dans une eau glacée infestée de requins. Les gens ont besoin de se détendre, lol », a écrit un utilisateur.

“J’irais totalement là-dessus juste pour prétendre que je suis en train de mourir sur le Titanic”

Titanic du réalisateur James Cameron mettait en vedette Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Billy Zane et Gloria Stuart dans les rôles principaux. Le film décrit les incidents tragiques qui ont conduit au naufrage du Titanic en 1912.

