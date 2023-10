COLORADO SPRINGS, Colorado –

Une maison funéraire du Colorado, où 189 corps en décomposition ont été découverts ce mois-ci, semble avoir fabriqué des dossiers de crémation et aurait pu donner aux familles de fausses cendres, selon les informations recueillies par l’Associated Press auprès des clients et des crématoires.

Les familles qui ont fait affaire avec la maison funéraire Return to Nature craignent que leurs proches n’aient pas été incinérés du tout et qu’ils pourraient plutôt figurer parmi les cadavres encore non identifiés que les autorités ont découverts après avoir répondu à un rapport faisant état d’une « odeur odieuse ».

« Le dernier souhait de ma mère était que sa dépouille soit dispersée dans un endroit qu’elle aimait, et non qu’elle pourrisse dans un immeuble », a déclaré Tanya Wilson, qui pense que les cendres qu’elle a répandues à Hawaï en août étaient fausses. « Toute la paix que nous avions, pensant que nous avions honoré ses souhaits, vous savez, nous a été complètement arrachée. »

Return to Nature a remis à la famille de Wilson et à d’autres personnes des certificats de décès indiquant que la dépouille de leur proche avait été traitée par l’un des deux crématoires. Mais ces entreprises ont déclaré à l’AP qu’elles n’effectuaient pas de crémations pour le retour à la nature aux dates indiquées sur les certificats.

Les appels et les SMS envoyés aux numéros répertoriés pour Return to Nature et aux propriétaires Jon et Carie Hallford sont restés sans réponse depuis la découverte des corps en décomposition. Aucune arrestation n’a été effectuée. Les responsables de l’application des lois ont déclaré que les propriétaires de Return to Nature coopéraient alors que les enquêteurs cherchaient à déterminer tout acte criminel.

L’AP a examiné quatre certificats de décès partagés par des familles. Tous citent un crématoire appartenant à Wilbert Funeral Services, mais les décès sont survenus au moins cinq mois après que l’entreprise a cessé de procéder à des crémations pour la maison funéraire Return to Nature, en difficulté financière, en novembre dernier. Lisa Epps, avocate de Wilbert, a déclaré que les membres d’au moins 10 familles ont déclaré à l’entreprise qu’ils disposaient de certificats de décès datant d’après novembre.

Le certificat de décès de Sara Lee Swoveland est visible à Colorado Springs, Colorado, le jeudi 19 octobre 2023. (AP Photo/Thomas Peipert)

Un deuxième crématoire, Roselawn Funeral Home à Pueblo, Colorado, a été contacté la semaine dernière par une famille qui disposait d’un certificat de décès de 2021 de Return to Nature indiquant Roselawn comme crématoire. Roselawn n’a pas procédé à la crémation, a déclaré son directeur, Rudy Krasovec.

Aucune des familles interrogées par AP n’a reçu d’étiquette d’identification ou de certificat qui, selon les experts, sont généralement remis pour garantir l’authenticité des crémations. Les membres des quatre familles ont décrit une consistance similaire des cendres qui ressemblaient à du béton sec. Deux d’entre eux ont mélangé des cendres avec de l’eau et ont dit qu’elles se sont solidifiées. Le béton sec a déjà été utilisé par les salons funéraires pour imiter les cendres humaines.

Stephanie Ford a déclaré que son mari, Wesley Ford, accro à l’adrénaline et à l’esprit sec, faisait des cauchemars où il se réveillait dans un cercueil et détestait l’idée d’être enterré et son corps en décomposition.

« Il voulait être incinéré », a-t-elle déclaré, « et revenir rapidement sur terre ».

Wesley Ford est décédé en avril et Return to Nature s’est occupé de la crémation. Lorsque Stephanie Ford a appris la sombre découverte au salon funéraire ce mois-ci, sa fille, médecin, a examiné les cendres de plus près.

« Maman, ce n’est pas papa », dit-elle à sa mère.

« Je sais que, logiquement, ce n’est pas ma faute », a déclaré Stephanie Ford en poussant les mots à travers ses larmes. « Il y a un peu de culpabilité de ma part de l’avoir laissé tomber. »

Les archives publiques montrent que les Hallford et leur entreprise, qui a ouvert ses portes en 2017 et proposait des crémations et des enterrements « verts » sans liquides d’embaumement, ont été en proie à de récents problèmes financiers et juridiques. Parmi les problèmes figuraient une expulsion forcée, des impôts impayés et un procès intenté par Wilbert, qui a reçu un jugement de 21 000 $ en juin parce que Return to Nature n’avait pas payé « quelques centaines » de crémations, a déclaré Epps.

Lorsque Return to Nature a donné les cendres à la famille de Wilson, son frère, Jesse Elliott, a pensé qu’elles étaient inhabituellement lourdes. Elliott a confronté Carie Hallford à propos de ses inquiétudes.

« Jesse, bien sûr, c’est ta mère », se souvient Elliott, lui disant que Hallford lui avait remis un certificat de décès en juin indiquant que Wilbert s’était occupé de la crémation.

Les deux frères et sœurs étant sceptiques, Wilson a emmené une partie des cendres dans une autre maison funéraire pour un deuxième avis. La directrice des funérailles, Amber Flickinger, de la maison funéraire Platt, a déclaré à l’AP que les cendres étaient inhabituellement fines et sombres, ajoutant : « Je n’ai jamais vu quelque chose qui ressemble à cela dans la gamme de ce à quoi les restes incinérés s’attendent généralement. »

Un panneau recouvre la vitre arrière cassée de la maison funéraire Return to Nature à Penrose, Colorado, le lundi 16 octobre 2023. (AP Photo/David Zalubowski)

Après que les corps aient été retrouvés à Return to Nature, Michelle Johnston est également devenue sceptique quant aux cendres qui, selon la maison funéraire, appartenaient à son mari, Ken, un chauffeur UPS à la retraite au comportement doux. Après avoir mélangé les cendres avec de l’eau, dit-elle, cela ressemblait à du béton. est. »

Les restes correctement incinérés sont constitués de fragments d’os qui ne contiennent plus aucune matière organique, ce qui signifie qu’ils manquent d’ADN qui pourrait être utilisé pour identifier des individus, a déclaré Barbara Kemmis, directrice de la Cremation Association of North America. Parfois, l’ARN est conservé dans les fragments d’os, ce qui permet de distinguer si les cendres proviennent d’un mâle ou d’une femelle et si elles proviennent d’un humain ou d’un autre animal, a-t-elle expliqué.

Déterminer que les cendres sont fausses peut être plus simple, en particulier lorsqu’elles ont été remplacées par du béton. Un simple test consiste à mouiller le matériau et à voir s’il durcit en séchant, a expliqué Kemmis. Les vraies cendres ne se solidifieront pas et resteront cassantes, a déclaré Faith Haug, qui préside le programme de sciences mortuaires au Arapahoe Community College du Colorado.

Les autorités pourraient attendre pour porter plainte jusqu’à ce qu’elles déterminent s’il y a d’autres corps mal entreposés, a déclaré Ian Farrell, expert en droit pénal au Sturm College of Law de l’Université de Denver.

Les accusations potentielles en vertu de la loi de l’État pourraient inclure des délits de violation des réglementations mortuaires et des délits de fraude, a déclaré Farrell. Chaque organisme pourrait donner lieu à des accusations distinctes, ce qui signifie des amendes potentielles pouvant atteindre 1 million de dollars. La peine consécutive maximale pour les délits est de 2 ans de prison, a-t-il précisé.

Si des accusations fédérales étaient portées, les sanctions pourraient être plus sévères. En janvier, un exploitant de salon funéraire du Colorado accusé d’avoir vendu illégalement des parties du corps et d’avoir donné de fausses cendres à ses clients a été condamné à une peine de 20 ans de prison pour fraude postale fédérale.

Abby Swoveland a embauché Return to Nature lorsque sa mère, Sally Swoveland, est décédée. Le senior Swoveland dirigeait depuis près de 50 ans un magasin d’armes à chargement par la bouche appelé The Mountain Man avec un sens de l’humour et une langue acérée.

Lorsqu’Abby Swoveland a appelé Wilbert Funeral Services, indiqué sur le certificat de décès, et a appris qu’ils avaient depuis longtemps cessé de faire affaire avec Return to Nature, elle a été dévastée.

« Cela a complètement annulé toute guérison en cours », a déclaré Swoveland.

——

Les journalistes d’Associated Press Thomas Peipert à Colorado Springs et Amy Beth Hanson à Helena, Montana, ont contribué.

Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.