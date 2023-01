Une maison familiale chérie obtient un deuxième acte

Pendant de nombreuses années, une pensée s’est souvent glissée dans l’esprit de Michael Newell : “Et si j’achetais la maison de mon enfance ?” Il voulait garder la maison chérie, mais lui donner un autre but. Parfois, il partageait cette pensée avec sa petite amie d’alors, Marché Robinson. Mais ça n’est jamais allé plus loin que ça.

Cette maison d’enfance – une maison de style colonial de 7 000 pieds carrés située sur un terrain de 16 acres juste au sud de Greensboro, en Caroline du Nord – a été construite par les parents de M. Newell au début des années 1980, et M. Newell n’a que les plus beaux souvenirs de grandir là-bas avec ses parents et cinq frères et sœurs plus âgés. La maison était remplie de joie, de bonheur et d’amour, a-t-il dit.

“Qu’il y ait plein de membres de la famille – même quand il n’y avait que moi, ma mère et mon père – nous avons toujours passé un bon moment à la maison”, a-t-il déclaré.