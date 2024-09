une maison en bois par architrip s’étend de manière fluide dans le jardin environnant au Japon

architrip élargit les espaces de vie dans l’environnement naturel

Architrip a conçu un maison dans la banlieue de la ville de Sukagawa, Préfecture de Fukushimaqui allie vie intérieure et extérieure, prolongeant le style de vie de la famille au-delà de la maison dans le jardin environnant. Implantée sur un terrain de 400 m², la résidence met l’accent sur une connexion fluide entre la structure construite et l’environnement naturel. L’agencement central de la maison est organisé autour des installations d’eau, créant des espaces de vie continus qui facilitent le mouvement et l’interaction de la famille.

La conception comprend un sol en terre et un espace sous les avant-toits qui s’enroule autour du en bois La maison, qui encourage le mouvement autour du périmètre et offre des espaces de repos similaires à un porche traditionnel. Cette caractéristique fusionne les environnements intérieur et extérieur, offrant à la famille la possibilité de s’engager avec le jardin et la nature. L’agencement, sans impasses, crée un espace fluide où les enfants peuvent se déplacer et jouer dans toute la maison tout en maintenant un lien avec les autres membres de la famille.



toutes les images par Sakumaru

La structure en bois de la maison familiale offre un aménagement ouvert et aéré

L’intérieur de la maison est conçu pour donner une impression d’ouverture et d’aération en intégrant l’espace mansardé sans plafond. De grandes fenêtres panoramiques donnant sur le sol en terre renforcent le sentiment de continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs. Bien que l’intérieur mesure 60 m², l’inclusion des espaces extérieurs sous les avant-toits et le sol en terre augmente la surface habitable à environ 100 m². Cette stratégie de conception équilibre le besoin de coûts d’entretien et de services publics gérables avec un environnement de vie spacieux.

Les concepteurs Architrip a construit une ossature en bois pour la maison et des murs intérieurs en contreplaqué de lauan, offrant une surface personnalisable pour le propriétaire amateur de bricolage. Des rainures préinstallées pour les cloisons et les tringles à rideaux permettent une certaine flexibilité dans la division ou l’agrandissement des espaces à mesure que les besoins de la famille évoluent. Cette adaptabilité garantit que la maison peut grandir avec la famille au fil du temps, s’adaptant aux différentes étapes de la vie tout en maintenant une relation étroite avec l’environnement qui l’entoure.



La conception d’Architrip allie vie intérieure et extérieure, prolongeant la maison dans le jardin environnant



la maison, située dans la banlieue de la ville de Sukagawa, se trouve sur un terrain spacieux de 400 m²



un sol en terre et un espace sous les combles enveloppent la maison, permettant une circulation fluide