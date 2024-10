Une maison écologique sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique

Numéro actuel —

Nichée parmi des arbres matures, cette conception axée sur la forêt et l’avenir réalisée par Callander Architecture et les propriétaires ne fait qu’un avec le paysage.

Dans la construction de maisons, le processus collaboratif est souvent professionnel et rarement personnel. Cette maison moderne située à Roberts Creek, en Colombie-Britannique, combine les deux.

Les propriétaires, un jeune couple avec deux enfants, vivaient à Vancouver mais rêvaient d’une vie plus simple, plus proche de la nature. Lorsqu’ils ont trouvé une maison des années 60 sur une propriété d’un acre à quelques pas de l’océan, ils se sont lancés dans des plans de rénovation. Bientôt, ils ont réalisé qu’il valait mieux utiliser leur temps et leurs ressources en repartant de zéro.

Le couple, Tyler Lepore et Lisa Giroday, savait que la construction serait une affaire de famille. Lepore est un fabricant de métaux, Giroday est un paysagiste et les frères de Lepore sont les constructeurs derrière l’entreprise. Hanson Terre et Mer.

Avant de commencer les travaux, l’équipe a fait appel à un architecte pour l’aider à piloter le processus. Entrent Brendan Callander et Shiloh Sukkau de Architecture de Callander (anciennement September Architecture), qui avait travaillé avec Lepore sur des projets précédents. « Tyler et Lisa avaient développé quelques plans d’étage et élévations de base, mais estimaient qu’il manquait quelque chose », explique Callander. « Nous avons sélectionné des matériaux et des finitions qui correspondent à leur sensibilité esthétique et nous avons veillé à ce que la conception finale soit en accord avec le site unique. »

Leur liste de souhaits ? « Une maison moderne qui vieillirait bien et ressemblerait à une maison confortable dans la forêt », explique Callander. Il a entrepris de finaliser une maison de 2 215 pieds carrés avec une abondance de fenêtres orientées au sud pour capter la lumière et encadrer les séquoias, les pruches, les sapins et les érables de la propriété. L’intérieur de la maison reflète le désir de minimalisme des propriétaires, avec une texture subtile grâce à un mélange de sols en béton poli et en sapin et des planches peintes à rainure et languette sur les plafonds. La salle de bain à l’étage, ornée de carrelage vert verdoyant, est la seule exception colorée.

À l’extérieur, Callander a associé un revêtement vertical en planches et lattes de cèdre à un toit gris à joints debout qui complètera le cèdre à mesure qu’il s’argente avec le temps. La ferronnerie de Lepore – des jardinières en acier et de la pergola aux gouttières et descentes pluviales – et les choix de Giroday en matière de plantations vivaces de la côte ouest comme la fougère épée et le salal ont laissé une empreinte unique sur la façade et le jardin.

« Les clients possédaient des compétences uniques qui ont été avantageuses pour la conception », explique Callander. « Ce projet était un excellent exemple de la façon dont nous pouvions collaborer et j’ai pu les aider à réaliser leur vision. »

Photographies de Dave Moorman.

12 octobre 2024