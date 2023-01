Une maison du New Jersey explose avec des pompiers à l’intérieur; 5 blessés

POMPTON LAKES, NJ (AP) – Une maison du New Jersey où de la fumée avait été signalée a explosé avec des pompiers volontaires à l’intérieur, blessant cinq d’entre eux et en envoyant deux à l’hôpital pour le traitement des brûlures, ont annoncé les autorités.

Le service d’incendie volontaire de Pompton Lakes dans le comté de Passaic a déclaré sur sa page Facebook que des équipes avaient été dépêchées vers 2 h 15 samedi après qu’un sergent de police eut signalé une odeur de fumée provenant de la maison.

Les responsables ont déclaré que des membres du département étaient entrés dans la maison pour tenter de trouver la source de la fumée et utilisaient une caméra thermique lorsque «la maison a littéralement explosé, blessant certains membres qui tenaient le tuyau d’arrosage à l’arrière de la maison et piégeant partiellement d’autres dans le sous-sol.”

Tous ont pu s’en sortir seuls. Deux ont été envoyés à l’hôpital St. Barnabus où ils ont été soignés pour des brûlures et relâchés, ont indiqué des responsables. Trois autres personnes ont été soignées pour des blessures mineures sur place. La police a également évacué le seul résident qui a déclaré aux autorités qu’il ne savait pas comment l’incendie avait commencé.

“Je pensais que nous allions avoir six morts, je l’ai vraiment fait”, a déclaré le chef des pompiers de Pompton Lakes, Jason Ekkers, à NorthJersey.com. «Ils ont réussi à sortir du sous-sol avec des escaliers compromis. Ils se sont tous entraidés, ils sont sortis un par un et nous étions à la porte arrière, juste à les nourrir.

Les responsables ont déclaré que l’explosion avait provoqué l’effondrement d’une partie de la maison et qu’un incendie important s’en était suivi. Les équipes de pompiers de plusieurs départements ont maîtrisé les flammes à 3 h 30 samedi. Un commissaire des incendies de l’État et le service public de l’électricité et du gaz enquêtent.

Olivia Alvarez, 17 ans, a déclaré à NorthJersey.com qu’elle regardait par la fenêtre depuis sa chambre au deuxième étage de l’autre côté de la rue lorsqu’elle a vu de la fumée provenant de l’arrière de la maison et “a pensé que c’était une voiture ou quelque chose comme ça”. Peu de temps après, elle “a tout vu exploser”, a-t-elle déclaré.

« Toute la maison s’est soulevée du sol, puis a de nouveau touché le sol. Toute la maison, en un seul morceau », a-t-elle déclaré.

Une autre voisine, Shirley Jobes, a déclaré à NJ Advance Media pour NJ.com qu’elle avait entendu l’explosion et avait regardé par la fenêtre pour voir “des morceaux du toit en feu dans les airs et retombant”.

The Associated Press