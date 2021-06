Une maison divisée : un Palestinien, un colon et la lutte pour Jérusalem-Est

Un tribunal israélien a statué qu’une fiducie juive était propriétaire du bâtiment et a ordonné l’expulsion de M. Rajabi, mais la décision est en appel.

Boaz Tanami, un colon israélien, et sa famille vivent au premier étage et le reste au deuxième.

Nasser Rajabi, un Palestinien, et sa famille habitent le sous-sol, le troisième étage et une partie du deuxième.

JÉRUSALEM — Peu d’endroits à Jérusalem-Est montrent la lutte pour la ville de manière plus intime qu’une maison de quatre étages dans une ruelle étroite du quartier de Silwan.

L’affaire n’est pas seulement un différend sur une seule propriété : elle fait partie d’un effort des colons juifs pour cimenter le contrôle juif de Jérusalem-Est, un processus que de nombreux Palestiniens considèrent comme une forme lente de nettoyage ethnique. Un différend similaire dans le quartier voisin de Sheikh Jarrah, qui pourrait conduire à l’expulsion de Palestiniens là-bas pour faire de la place aux colons, a conduit à des manifestations, des affrontements et enfin une guerre le mois dernier entre Israël et le Hamas, tuant plus de 240 personnes.

Capturée par Israël en 1967 mais toujours considérée comme un territoire occupé par une grande partie du monde, Jérusalem-Est reste un point d’éclair constant entre Israéliens et Palestiniens.

Lundi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, luttant pour sa vie politique, débattait de l’opportunité d’autoriser des groupes juifs d’extrême droite à défiler dans les quartiers palestiniens de la ville plus tard cette semaine – une décision que beaucoup craignent de conduire à un nouvel accès de violence . Et le procureur général d’Israël a déclaré qu’il n’interviendrait pas dans le différend Sheikh Jarrah, ce qui pourrait accélérer les expulsions.

Comme Sheikh Jarrah, Silwan a le potentiel pour devenir un creuset.

Depuis 17 ans, les familles Rajabi et Tanami partagent la maison mal à l’aise.