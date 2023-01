Une maison divisée – Le New York Times

McCarthy a juré allégeance à Trump, qui l’a appelé “mon Kevin”. Mais alors que McCarthy a courtisé les membres d’extrême droite, il a une vision plus pragmatique de la politique que la plupart de l’extrême droite du parti. Il pense que pour que les républicains accomplissent quoi que ce soit, ils doivent nommer des candidats plus modérés qui peuvent gagner dans les districts swing. Et pour faire adopter des projets de loi importants, les républicains peuvent parfois devoir faire des compromis.

Les adversaires républicains de McCarthy adoptent une approche plus dure. Beaucoup ne croient pas au compromis avec des politiciens qui ne croient pas au Trumpisme. Ils aimeraient évincer les critiques de Trump du parti. Et ils ne font pas confiance à McCarthy pour réaliser cette vision.

Ces clivages idéologiques animent bon nombre des débats sur qui devrait être le prochain orateur. Ils suscitent également d’autres débats au sein du parti, notamment sur qui devrait être le candidat présidentiel du parti en 2024.

Pas de compromis

Dans la politique des partis, les flancs extrêmes se heurtent fréquemment à des personnalités plus modérées. Ce qui est inhabituel chez les législateurs d’extrême droite modernes, c’est leur volonté de rejeter le compromis et d’affronter leurs propres dirigeants. Ils ont effectivement expulsé les deux derniers orateurs républicains, John Boehner et Paul Ryan. McCarthy lui-même a dû se retirer de la course aux orateurs en 2015 après une révolte de droite, laissant la place à la candidature de Ryan.

Depuis lors, McCarthy a fait des ouvertures aux ultraconservateurs pour renforcer leur soutien. Un exemple : avant le vote d’hier, il a annoncé qu’il n’autoriserait que cinq législateurs à appeler à un vote à tout moment pour évincer le président. Cette décision était un changement par rapport à sa position précédente qui s’opposait à un vote instantané, mais elle était toujours en deçà de l’opinion des partisans de la ligne dure du parti, qui ont déclaré qu’un tel vote ne devrait nécessiter qu’un seul législateur pour le proposer.

La concession n’était pas suffisante pour ces ultraconservateurs, qui considèrent toujours McCarthy comme trop modéré. Le club de droite pour la croissance a publié lundi une déclaration suggérant qu’il s’opposait à la candidature de McCarthy à moins qu’il ne réponde à des demandes spécifiques. Il a critiqué les dépenses super PAC des républicains de la Chambre lors des primaires, que McCarthy a mises à profit pour stimuler les candidats plus modérés.

Conséquences potentielles

Parce que les républicains ne contrôlent pas le Sénat ou la Maison Blanche, leurs luttes intestines à la Chambre peuvent ne pas entraîner de conséquences immédiates et plus larges.