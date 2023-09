Une maison de trois chambres vendue à San Jose pour 1,6 million de dollars

1828, avenue Johnston – Google Street View

Une maison située dans le pâté de maisons 1800 de Johnston Avenue à San Jose a de nouveaux propriétaires. La propriété de 1 690 pieds carrés, construite en 1949, a été vendue le 18 août 2023. Le prix d’achat de 1 630 000 $ équivaut à 964 $ le pied carré. Cette maison de plain-pied dispose de trois chambres et deux salles de bains. La propriété est équipée d’un chauffage à air pulsé et d’un système de refroidissement. De plus, la maison dispose d’un garage pour une voiture, offrant une place de parking dédiée et un espace de stockage.

Ces maisons voisines ont également récemment changé de mains :