Une maison de retraite à Taïwan a présenté des excuses officielles pour avoir embauché une strip-teaseuse pour présenter une performance adulte à ses personnes âgées. Selon India Times, The Taoyuan Veterans Home est un établissement géré par l’État créé pour les officiers de l’armée à la retraite. Pour célébrer la fête de la mi-automne, une fête cruciale dans la culture chinoise, la maison de retraite a payé une strip-teaseuse pour divertir ses citoyens âgés en fauteuil roulant. Un participant à l’événement a capturé les images de la performance de la strip-teaseuse et les a partagées en ligne, après quoi la maison de retraite a été scandalisée.

Maintenant, après avoir reçu de graves réactions négatives, un porte-parole de l’établissement a présenté des excuses officielles et a également justifié l’intention d’embaucher l’artiste adulte. Selon le porte-parole, l’intention derrière l’organisation de l’événement était uniquement de divertir les résidents. C’était juste pour leur faire plaisir. Le porte-parole a ensuite réfléchi à l’erreur et s’est excusé auprès de tous ceux qui se sont sentis offensés par le clip viral. Il a déclaré: «L’intention de l’événement était de divertir les résidents et de les rendre heureux. Nous sommes vraiment désolés pour l’offense qui a été causée.

Dans la déclaration, le représentant a souligné comment la célébration du Festival de la mi-automne a été annulée pendant deux ans en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, c’était l’effort de l’établissement pour essayer de remonter le moral de leur résident senior. Maintenant, gardant à l’esprit le contrecoup sévère, la maison des vétérans de Taoyuan a assuré qu’elle resterait plus « prudente » à l’avenir.

La représentation a eu lieu pendant la fête du 7 septembre, selon Now This News. L’établissement de soins infirmiers affirme regretter profondément sa décision d’organiser un tel événement.

Dès qu’un extrait de la performance de la strip-teaseuse a été mis en ligne, il est rapidement devenu viral sur Internet. Le clip viral présente plusieurs personnes âgées assises dans des fauteuils roulants alors qu’elles applaudissent, rient et profitent du spectacle. L’une des personnes âgées peut également être vue en train de faire un lap dance de l’artiste. Jetez un oeil à la vidéo virale ci-dessous:

Une partie d’Internet est restée furieuse en regardant la vidéo. “C’est stupide et ridicule. Que diriez-vous de bien les traiter et avec dignité, respect et honneur », a écrit un utilisateur. Tandis qu’un autre ajoutait : « Vraiment ! Pourquoi penseraient-ils que quelque chose comme ça serait approprié pour tout le monde dans ce public ? » Pendant ce temps, une autre section a défendu la maison de retraite : « Je ne sais pas, grand-père semble s’amuser. Il semble également que tout le monde battait des mains. Je dis, laissez-les s’amuser.

