Une maison de retraite citée 7 fois par les inspecteurs avant l’épidémie de légionnaires

Treize maisons ont été citées une douzaine de fois ou plus. L’un, Rego Park Nursing Home dans le Queens, a enregistré 24 infractions, pour des inspections incomplètes, des nettoyages manqués et une surveillance inadéquate, entre autres infractions. La direction de la maison n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Une autre maison, Eger Health Care and Rehabilitation Center à Staten Island, qui a été citée 10 fois au cours de cette période, a été découverte le mois dernier pour avoir Legionella dans les systèmes d’eau de son bâtiment, comme l’a rapporté pour la première fois The Staten Island Advance. Au moins une personne est tombée malade en conséquence, ont déclaré des responsables de l’État.

Ce résident a été soigné dans la maison de retraite et s’est depuis complètement rétabli, a déclaré Jon Goldberg, porte-parole d’ArchCare, le système de soins de santé de l’archidiocèse de New York – qui demande l’approbation réglementaire pour assumer la gestion de la maison.

“Le processus de diligence raisonnable a révélé que les pratiques passées de gestion de Legionella à Eger n’étaient pas à la hauteur des autres installations d’ArchCare”, a déclaré M. Goldberg, ajoutant qu’Eger avait installé un traitement chimique continu pour améliorer ses processus de surveillance de l’eau.

Au total, 43 foyers de soins ont été condamnés à une amende totale de 164 000 $ depuis 2015, et ils ont payé environ 120 000 $ de ce montant. La maison qui a encouru le plus d’amendes – plus de 13 000 $ – était Hudson Pointe au Riverdale Center for Nursing & Rehabilitation dans le Bronx, selon les archives. Un représentant de la maison de retraite n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Bien que les cas de maladie du légionnaire puissent être graves, les décès qui en découlent sont rares et les infections surviennent peu fréquemment. Au cours des douze dernières années, il y a eu, en moyenne, environ 325 cas par an à New York, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Une grande majorité des épidémies ne sont pas attribuées aux tours de refroidissement mais à d’autres structures ou dispositifs qui peuvent créer des conditions favorables à la croissance de Legionella, comme les spas, les humidificateurs et les réservoirs d’eau chaude. Et la plupart des maisons de retraite n’ont pas été citées pour ne pas avoir gardé leurs tours propres.

Pourtant, les antécédents de violation des maisons étaient une source de préoccupation pour les experts, qui ont cité la vulnérabilité de leurs populations âgées et malades aux infections potentiellement mortelles.