Une maison de peintre qui célèbre Hawaï

Une fois qu’il a terminé la pièce, “Relation de l’homme et de la nature dans le vieux Hawai’i” (1949), Charlot a décidé de rester. Après deux décennies passées à travers New York, la Géorgie, la Californie et le Mexique pour des résidences d’artistes, des postes d’enseignant et des recherches sur la bourse Guggenheim, suivies d’un passage à la tête de l’école d’art du Colorado Springs Fine Arts Center, il a accepté un poste de professeur. avec le département d’art de l’Université d’Hawaï à Manoa. Charlot avait étudié à l’École des Beaux-Arts de Paris et a ensuite passé une période au Mexique, où il a recréé des peintures murales mayas en tant que dessinateur engagé lors de fouilles archéologiques à Chichén Itzá et a joué un rôle dans le mouvement mural mexicain post-révolution en tant que contemporain. de Diego Rivera. Mais c’est en Polynésie, au fur et à mesure qu’il se familiarise avec les coutumes séculaires des autochtones hawaïens et des peuples qui les pratiquent encore, qu’il développe un intérêt particulier pour la nature. Avant cela, l’art de Charlot reflétait ses interprétations du catholicisme et des traditions indigènes mexicaines, dans lesquelles le monde matériel est séparé du monde spirituel. A Hawaï, cependant, le domaine des autochtones akua (dieux) se faisait sentir dans les éléments : dans un vent gonflant, que les danseurs personnifiaient à travers leurs membres dans un hula sacré, ou dans la force vitale émanant d’un rocher, qui calmait l’esprit d’un Kahuna (prêtre) vers un état méditatif.